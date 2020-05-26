В Волгограде вновь заработал завод буровой техники

26 Май 2020 2020-05-26T12:24:16+03:00

Пока заработал только корпус №1, но это только начало. Фото администрации ВО.

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Редкая, но очень приятная новость – в Волгограде возобновил работу завод. Речь идет о заводе буровой техники, который «заморозили» шесть лет назад. Сегодня в цеха возвращаются рабочие. Пока заработал только цех №1, но обещают, что это лишь начало новой жизни ВЗБТ.

На возрожденном ВЗБТ уже выполняют первый заказ. Фото администрации ВО.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, на заводе восстановили девять мостовых кранов, которые прошли экспертизу промбезопасности, запустили дробеструйную, покрасочную и сушильную камеры, сварочные автоматы. На завод приняли уже 150 рабочих. Кстати, на ВЗБТ обновили раздевалки, душевые и санузлы, столовую. Специалисты уже выполняют первый заказ: для буровой компании из Нового Уренгоя предстоит выполнить антикоррозийную обработку 500 тонн металлоконструкций. Всего корпус №1 может выпускать до двух тысяч тонн изделий в месяц.

- Никто не верил, что ВЗБТ можно возродить. Предлагали все снести и построить здесь жилье или логистические центры. Мы пошли другим путем. Сегодня первый этап возрождения ВЗБТ выполнен: сохранена площадка и оборудование, запущен в работу корпус №1, получен первый заказ. задача второго этапа — восстановить производственную базу всего завода. Шаг за шагом это будет выполнено, - убежден губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который приехал посмотреть на возрождение «гиганта».

Обещают возродить все мощности завода. Фото администрации ВО.

Уже планируют возобновить работу цех подготовки инструментов и оснастки. Всего на ВЗБТ семь производственных корпусов и более 800 единиц оборудования — новый инвестор разработал программу поэтапных восстановительных работ. В планах наладить выпуск импортозамещающей и импортоопережающей продукции. Уже ведутся переговоры с российскими и иностранными партнерами по вопросам привлечения заказов, в том числе компаниями «Еврохим» и GTM1.

Напомним, что ВЗБТ закрылся в 2013-м после того, как руководство сорвало выполнение заказа на изготовление 24 буровых установок. В 2016-м завод признали банкротом, а работникам остались должны сотни миллионов рублей. На экс-директора завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Предприятие несколько раз выставляли на торги, но покупателей все не было. В декабре 2019 года его выкупила «Корпорация «Красный октябрь». Задолженность перед работниками сократили с 300 до 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU