2020-05-26T12:24:16+03:00
Экономика

В Волгограде вновь заработал завод буровой техники

Через шесть лет простоя здесь возобновили производство
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока заработал только корпус №1, но это только начало. Фото администрации ВО.Пока заработал только корпус №1, но это только начало. Фото администрации ВО.
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Редкая, но очень приятная новость – в Волгограде возобновил работу завод. Речь идет о заводе буровой техники, который «заморозили» шесть лет назад. Сегодня в цеха возвращаются рабочие. Пока заработал только цех №1, но обещают, что это лишь начало новой жизни ВЗБТ.

На возрожденном ВЗБТ уже выполняют первый заказ. Фото администрации ВО.

На возрожденном ВЗБТ уже выполняют первый заказ. Фото администрации ВО.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, на заводе восстановили девять мостовых кранов, которые прошли экспертизу промбезопасности, запустили дробеструйную, покрасочную и сушильную камеры, сварочные автоматы. На завод приняли уже 150 рабочих. Кстати, на ВЗБТ обновили раздевалки, душевые и санузлы, столовую. Специалисты уже выполняют первый заказ: для буровой компании из Нового Уренгоя предстоит выполнить антикоррозийную обработку 500 тонн металлоконструкций. Всего корпус №1 может выпускать до двух тысяч тонн изделий в месяц.

- Никто не верил, что ВЗБТ можно возродить. Предлагали все снести и построить здесь жилье или логистические центры. Мы пошли другим путем. Сегодня первый этап возрождения ВЗБТ выполнен: сохранена площадка и оборудование, запущен в работу корпус №1, получен первый заказ. задача второго этапа — восстановить производственную базу всего завода. Шаг за шагом это будет выполнено, - убежден губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который приехал посмотреть на возрождение «гиганта».

Обещают возродить все мощности завода. Фото администрации ВО.

Обещают возродить все мощности завода. Фото администрации ВО.

Уже планируют возобновить работу цех подготовки инструментов и оснастки. Всего на ВЗБТ семь производственных корпусов и более 800 единиц оборудования — новый инвестор разработал программу поэтапных восстановительных работ. В планах наладить выпуск импортозамещающей и импортоопережающей продукции. Уже ведутся переговоры с российскими и иностранными партнерами по вопросам привлечения заказов, в том числе компаниями «Еврохим» и GTM1.

Напомним, что ВЗБТ закрылся в 2013-м после того, как руководство сорвало выполнение заказа на изготовление 24 буровых установок. В 2016-м завод признали банкротом, а работникам остались должны сотни миллионов рублей. На экс-директора завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Предприятие несколько раз выставляли на торги, но покупателей все не было. В декабре 2019 года его выкупила «Корпорация «Красный октябрь». Задолженность перед работниками сократили с 300 до 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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