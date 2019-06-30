Волгоградский завод буровой техники продают за 456 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-30T15:46:46+03:00

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Очередной завод в Волгограде пойдет «с молотка». На торги выставили имущество Волгоградского завода буровой техники. Как следует из документации, завод продается единым лотом за 456 миллионов рублей. В такую сумму оценили два административных здания, сооружения столярного участка завода, производственный цех №78, складские помещения, энергоблок, гаражные боксы и другое недвижимое имущество.

Напомним, ВЗБТ был признан банкротом еще в 2016 году. Позже на директора Николая Зацаринного завели уголовное дело за невыплату зарплаты. На заводе работникам многие месяцы не платили зарплату, при этом «избранные» в том числе и сам владелец получали миллионные премии. В 2018-м под суд отправили и конкурсного управляющего, который занимался банкротством ВЗБТ и вместо того, чтобы погасить долги, украл с завода 215 тонн щебня, которые пошли на постройку дороги к его даче. Сейчас в Арбитражном суде рассматривается еще одно дело по ВЗБТ: фонд Росимущества требует вернуть ему 10,3 миллиона рублей, которые завод задолжал по аренде земли.

ВЗБТ уже не в первый раз выставляют на торги, но пока покупателей не нашлось. Очередной аукцион состоится 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU