С 25 мая в трех районах Волгограда отключат горячую воду

23 Май 2020 2020-05-23T17:54:14+03:00

Горячую воду на этой неделе отключат кому на день, а кому и на четыре дня. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

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В конце мая 2020 нескольким тысячам волгоградцев придется провести от одного до четырех дней без горячей воды. На последней неделе месяца, начиная с 25 мая, отключат горячую воду в трех районах Волгограда. В Ворошиловском и Краснооктябрьском отключения будут масштабными, в Дзержинском затронут всего два дома, зато уже не в первый раз в этом году. Задача коммунальщиков «Концессий теплоснабжения» - подготовить к новому отопительному сезону котельные и ЦТП, заменить старые трубы. Так что даже несмотря на самоизоляцию, график отключений горячей воды останется в действии. Причиной станут гидравлические испытания сетей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Дзержинском районе в график отключений горячей воды в Волгограде 28 мая 2020 попали два дома на Новорядской. В Ворошиловском неудобства продлятся четыре дня – с 25 по 28 мая 2020 - и затронут почти три десятка улиц. А вот жителей Краснооктябрьского района сначала планировали оставить без горяченькой на прошлой неделе. Но в итоге сроки перенесли и отключать горячую воду будут начиная с 25 мая. Первым на два останется без удобств микрорайон верхних Баррикад. В это же время, но на три дня с 25 по 27 мая попадут под отключения девятиэтажки от улицы Хользунова до проспекта Металлургов. И с 26 по 28 мая горячую воду отключат в домах от проспекта Металлургов до улицы Зорге.

Помимо школ и садиков, которые до июня точно останутся без детей, отключат горячее водоснабжение на четыре дня в детской больнице №8, областной больнице №3, которую перепрофилировали под коронавирусный госпиталь в Ворошиловском. На Красном на три дня без удобств будут геронтологический центр, детский противотуберкулёзный санаторий №3 и детская больница.

Полный график отключений горячей воды в мае 2020 в Волгограде (подробности)

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 25 по 26 мая 2020

ул. Титова, 20а;

ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а;

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;

ул. Таращанцев, 55, 61, 63

С 25 по 27 мая 2020

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;

ул. Гончарова, 5, 7, 9;

пр. Металлургов, 30, 32, 34;

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Богунская, 10А, 12, 16;

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42;

ул. Клары Цеткин, 5, 7;

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;

ул. Короткая, 23, 25, 27;

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8;

ул. Варшавская, 4, 6,7;

ул. Новоремесленная, 3,5

С 26 по 28 мая 2020

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;

ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул. Вершинина 5, 7, 24;

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;

ул. Правды, 2, 4;

ул. Лермонтова, 30;

ул. Нестерова, 16, 16А;

ул. Высокая, 18а, 18б;

ул. Промышленная, 10;

ул. Новоремесленная, 13

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

28 мая 2020

ул. Новорядская, 56, 58.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 25 по 28 мая 2020

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;

ул. Клинская, 33, 34, 35;

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;

ул. Канунникова, 9;

ул. Огарёва, 1, 2, 7;

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;

ул. Баррикадная, 19, 19А;

ул. Иркутская, 8;

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А;

ул. Краснослободская, 17, 19;

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

ул. Моздокская, 3, 5, 7;

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3;

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;

ул. Липецкая, 5, 7;

ул. Новоузенская, 10а;

ул. Ким, 18;

ул. Ковровская, 4;

ул. Бобруйская, 1, 1а;

ул. Пугачевская 5г, 5д;

ул. Гомельская, 1

ИСТОЧНИК KP.RU