Где в Волгограде отключат горячую воду в мае 2020
Волгоградцы уже второй месяц сидят дома в самоизоляции. Но жизнь идет своим чередом. А коммунальщики сразу по окончанию отопительного сезона и майских праздников по традиции начинают готовиться к сезону новому. На теплотрассах меняют старые трубы, ремонтируют котельные и ЦТП, проводят ревизию насосов и котлов. Идут и гидравлические испытания сетей – уже проверили около 45 километров труб и устранили почти полсотни повреждений. Все эти работы не получается выполнить без отключений горячей воды. Так что в мае 2020 года в Волгограде придется остаться на несколько дней, а то и на две недели без горячей воды жителям всех восьми районов. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», график отключений горячей воды на май уже утвержден. Самые масштабные работы пройдут в Красноармейском и Советских районах.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МАЕ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 12 по 14 мая 2020
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
ул. Мясникова, 2, 8, 16;
ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;
ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;
ул. Кастерина, 2, 4, 6;
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 18 по 20 мая 2020
ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;
ул. Гончарова, 5, 7, 9;
пр. Металлургов, 30, 32, 34;
ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;
ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47;
ул. Богунская, 10А, 12, 16;
ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;
ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42;
ул. Клары Цеткин, 5, 7;
пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;
ул. Короткая, 23, 25, 27;
ул. 39-й Гвардейской, 6, 8;
ул. Варшавская, 4, 6,7;
ул. Новоремесленная, 3,5;
ул. Титова, 20а;
ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а;
ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;
ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;
ул. Таращанцев, 55, 61, 63;
С 26 по 28 мая 2020
ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;
ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;
ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;
ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ул. Вершинина 5, 7, 24;
ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;
ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;
ул. Правды, 2, 4;
ул. Лермонтова, 30;
ул. Нестерова, 16, 16А;
ул. Высокая, 18а, 18б;
ул. Промышленная, 10;
ул. Новоремесленная, 13;
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 18 по 22 мая 2020
ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20;
ул. 51-й Гвардейской, 53, 55, 57, 61, 63, 65;
ул. Космонавтов, 59, 61;
ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18;
С 18 по 22 мая 2020 и 28 мая 2020
ул. Новорядская, 56, 58.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 19 по 22 мая 2020
Пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;
ул. Глазкова, 15, 23, 27;
ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;
ул. Землянского, 3, 5, 9;
ул. Бакинская, 13;
ул. Коммунальная, 18 (общ);
ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а;
ул. Наумова, 14 (общ);
ул. Краснознаменская, 6, 8;
ул. Ленина, 6, 11;
ул. Пражская, 1;
ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;
ул. Чуйкова, 37;
ул. Порт-Саида, 7а;
ул. Комсомольская, 6, 8;
Областной архив, сбербанк, областная администрация, Европа Сити Молл, ЮТК, академия МВД.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 25 по 28 мая 2020
ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;
ул. Клинская, 33, 34, 35;
ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;
ул. Канунникова, 9;
ул. Огарёва, 1, 2, 7;
ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;
ул. Баррикадная, 19, 19А;
ул. Иркутская, 8;
ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;
ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;
ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;
ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А;
ул. Краснослободская, 17, 19;
ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;
ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
ул. Моздокская, 3, 5, 7;
ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3;
ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;
ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;
ул. Липецкая, 5, 7;
ул. Новоузенская, 10а;
ул. Ким, 18;
ул. Ковровская, 4;
ул. Бобруйская, 1, 1а;
ул. Пугачевская 5г, 5д;
ул. Гомельская, 1.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 13 по 14 мая 2020
ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Балакирева, 2;
ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;
ул. Новосибирская, 66;
ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;
пр.Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15;
ул. Мариупольская, 10, 12, 14;
ул. Запорожская, 3;
ул. Шауляйская, 4а, 2а;
ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;
ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;
ул. Комарова 75, 79;
ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60;
ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;
ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;
ул. Гвоздкова, 8а;
пр. Университетский, 28.
С 18 по 19 мая 2020
ул. 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1,3/1
ул. Родниковая, 14, 16, 18
ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
пр. Университетский, 49, 71 (общеж.), 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
ул. Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
ул. Славская, 3, 10, 12
ул. им. Полухина, 2/1, 2/2
ул. Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50
ул. Даугавская, 5, 20
ул. Петровская, 9
ул. Калининградская, 2 а, 21
С 19 до 21 мая 2020
ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;
ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;
ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;
ул. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;
ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;
ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;
ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12;
С 21 по 22 мая 2020
ул. Голубятникова, 9, 10, 12;
ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;
ул. Терешковой, 9.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 13 по 14 мая 2020
ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149;
ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;
ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15;
ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;
ул. Федотова, 4;
ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94;
ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137;
ул. Люблинская, 4;
ул. Изоляторная, 2;
ул. Вельботная, 3, 5;
ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;
ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259;
ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12;
ул. Минина, 4, 10, 16;
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 13 по 14 мая 2020
ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;
ул. Сидорова, 3;
ул. Алийская, 16, 18;
ул. Судостроительная, 39, 43, 45;
ул. Электростальская, 11;
ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;
ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;
пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;
ул. Тельмана, 14, 19;
ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;
ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;
ул. Доценко, 35а;
С 19 по 22 мая 2020
ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43;
ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;
ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;
ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10;
ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15;
ул. Светлоярская, 46;
ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;
ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Вучетича, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24;
ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а;
ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;
ул. Голубева, 1а, 3;
ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65;
пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26;
ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;
ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16;
пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105;
пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55;
ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а;
ул. Я. Коласа, 24;
ул. Моцарта, 17а;
ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;
ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а;
ул. Копецкого, 1а, 10;
ул. Мачтозаводская, 122, 124;
ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9;
ул. 2-я Динамовская, 6а, 7.
Список обновляется.
ИСТОЧНИК KP.RU