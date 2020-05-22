2020-05-22T08:40:44+03:00
Происшествия

В Калмыкии судят убийц волгоградского таксиста

Трех жителей Югры обвиняют по двум тяжким статьям
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СУ СК по Республике Калмыкия.Фото СУ СК по Республике Калмыкия.
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Следователи Следственного комитета Российской Федерации СК РФ по Республике Калмыкия завершили расследование убийства волгоградского таксиста. Они собрали все факты, доказывающие вину трех жителей Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Уголовное дело передали в суд.

Это убийство поразило свое жестокостью. Случилось это в сентября 2019-го. Два парня и девушка предложили волгоградцу отвезти их в Калмыкию, предложили неплохо заработать. И наш земляк согласился. Однако, «троица» уже придумала коварный план, как убить и ограбить таксиста. Эти изверги сначала жестоко избили волгоградца, потом пытались задушить, в итоге зарезали. А, чтобы скрыть следы преступления, отогнали иномарку в степь и сожгли, тело таксиста выбросили неподалеку.

Убийц искали две недели, они успели сбежать в Югру, но их нашли даже там.

- Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления предъявлено окончательное обвинение трем жителям Нижневартовска. Их обвиняют по двум статьям – «разбой, совершенный совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», - сообщают в СУ СК Калмыкии.

Грозит каждому до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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