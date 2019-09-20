2019-09-20T14:34:27+03:00
Происшествия

Ограбили и зарезали: волгоградского таксиста в Калмыкии убили трое жителей Югры

Убийц уже задержали и арестовали
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Убийц задержали в городе Нижневартовск. Фото ГУ МВД по Республике Калмыкия.Убийц задержали в городе Нижневартовск. Фото ГУ МВД по Республике Калмыкия.
Изменить размер текста:

Больше двух недель следователи, криминалисты и полицейские трех регионов - Волгоградской области, Республики Калмыкия и Ставропольского края - искали убийц, которые жестоко расправились с волгоградским таксистом. Была развернута широкомасштабная поисковая операция. Нашли. Хоть эти изверги и успели сбежать аж на север страны - в Югру. Их уже этапировали в Калмыкию, где и арестовали.

ХОТЕЛ ПОДЗАРАБОТАТЬ

37-летний Дмитрий Протасов жил с семьей в Волгограде. Занимался организацией свадеб. А в перерывах между «сезонами» подрабатывал таксистом. 2 сентября этого года ему позвонили неизвестные и попросили отвести их из Волгограда в Элисту (Республики Калмыкия). Волгоградец долго сомневался, но все-таки согласился.

В путь они отправились ночью. А утром Дима перестал выходить на связь. Позже от калмыцких полицейских поступила информация о том, что в Целинном районе Республики Калмыкия неподалеку от трассы в степной зоне обнаружен труп молодого человека с признаками насильственной смерти.

Волгоградца сначала били, потом пытались удушить, а в итоге зарезали. У него насчитали несколько ножевых ранений в области грудной клетки.

Чуть позже нашли и «Toyota Camry» волгоградского таксиста - в лесополосе неподалеку от Элисты. Ее пытались сжечь, но полностью автомобиль не сгорел.

- Принимая во внимание обстоятельства обнаружения автомобиля и исчезновения водителя, следователи завели уголовное дело по статье «убийство», - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Республике Калмыкия.

ОТМОРОЖЕННЫЕ С СЕВЕРА

«На уши» подняли правоохранителей в трех регионах - искали следы и в Калмыкии, и в Волгоградской области, и на Кавказе. А нашли в Ханты-Мансийском автономном округе.

Среди причастных к убийству волгоградца оказалась и женщина. Фото ГУ МВД по Республике Калмыкия.

Среди причастных к убийству волгоградца оказалась и женщина. Фото ГУ МВД по Республике Калмыкия.

- Удалось установить всех причастных к убийству таксиста лиц, которые после совершения преступления похитили деньги потерпевшего, попытались уничтожить улики, и, используя меры конспирации, скрылись на территории Югры. В понедельник 16 сентября следователи СУ по Республике Калмыкия вместе с оперуполномоченными уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Республике Калмыкия задержали троих подозреваемых в одном из частных домовладений в городе Нижневартовск, - сообщают в калмыцком следственном управлении.

Убийцами оказались трое жителей Югры: двое мужчин и женщина. Сейчас их уже доставили в Республику Калмыкия для проведения следственных действий.

- Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, - уточняют в ведомстве. - Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

В Волгограде у Дмитрия Протасова остались жена и двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Астрахани продавали цветочный мед с вредными химикатами
Гордума Волгограда выделила землю под новый газопровод к «Химпрому»
Напоролся: в Астрахани врачи спасли мужчину с ломом в ноге
Депутаты вернули «Волго-Дону» дом культуры на юге Волгограда
В Волгограде адвокат пыталась избавить подзащитных от наказания за 5 тысяч долларов и 150 тысяч рублей
В Астрахани 83-летняя «безаварийная» бабушка сбила пешехода
За раздробленное лифтом бедро жительницы Астрахани ответит директор обслуживающей фирмы
Нашли по ДНК: волгоградец убил прохожего из-за мобильного и скрывался 11 лет
На улице Мясникова в Волгограде снова работают дорожники
Волгоградец выманил у покупателя почти полтора миллиона рублей за чужие квартиры
В Волгограде подрядчик украл 15 миллионов во время расчистки ерика Каширин
Двое волжан делали закладку наркотиков возле торгового центра
Под Астраханью отец убил сына, а затем покончил с собой
На севере Волгограда "ВАЗ" протаранил мотоцикл: двое в больнице
Раздел имущества закончился для семейной пары из Волжского арестом «Тойоты» за 3 млн
Охранник магазина в один день ограбил школьника и изнасиловал 11-летнюю девочку
Выбежал на дорогу: под Волгоградом «Газель» сбила 11-летнего школьника
Пару носух, спасенных из передвижного зоопарка, приютит Волжская станция юннатов
Из-за ветреной погоды волгоградцам запретили ходить в лес до 10 октября
В волгоградском филиале РАНХиГС сменился директор
Пенсионерка из Волжского отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей
Под Волгоградом бабушка потеряла в лесу двухлетнего внука
Дорогу на улице Курсекова начали строить в Волгограде
В Волгограде одели в «шубу» 9 километров теплотрасс
В Волгограде будут судить парня, который из Германии вербовал бойцов в Сирию
В Астрахани из-за резкого запаха аммиака и хлора эвакуировали офисное здание
Волгоградские врачи научились вживлять стимулятор эпилептикам
Застройщик «Изумрудного города» украл у волгоградских дольщиков 19 миллионов рублей