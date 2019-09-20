Ограбили и зарезали: волгоградского таксиста в Калмыкии убили трое жителей Югры

Больше двух недель следователи, криминалисты и полицейские трех регионов - Волгоградской области, Республики Калмыкия и Ставропольского края - искали убийц, которые жестоко расправились с волгоградским таксистом. Была развернута широкомасштабная поисковая операция. Нашли. Хоть эти изверги и успели сбежать аж на север страны - в Югру. Их уже этапировали в Калмыкию, где и арестовали.

ХОТЕЛ ПОДЗАРАБОТАТЬ

37-летний Дмитрий Протасов жил с семьей в Волгограде. Занимался организацией свадеб. А в перерывах между «сезонами» подрабатывал таксистом. 2 сентября этого года ему позвонили неизвестные и попросили отвести их из Волгограда в Элисту (Республики Калмыкия). Волгоградец долго сомневался, но все-таки согласился.

В путь они отправились ночью. А утром Дима перестал выходить на связь. Позже от калмыцких полицейских поступила информация о том, что в Целинном районе Республики Калмыкия неподалеку от трассы в степной зоне обнаружен труп молодого человека с признаками насильственной смерти.

Волгоградца сначала били, потом пытались удушить, а в итоге зарезали. У него насчитали несколько ножевых ранений в области грудной клетки.

Чуть позже нашли и «Toyota Camry» волгоградского таксиста - в лесополосе неподалеку от Элисты. Ее пытались сжечь, но полностью автомобиль не сгорел.

- Принимая во внимание обстоятельства обнаружения автомобиля и исчезновения водителя, следователи завели уголовное дело по статье «убийство», - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Республике Калмыкия.

ОТМОРОЖЕННЫЕ С СЕВЕРА

«На уши» подняли правоохранителей в трех регионах - искали следы и в Калмыкии, и в Волгоградской области, и на Кавказе. А нашли в Ханты-Мансийском автономном округе.

Среди причастных к убийству волгоградца оказалась и женщина. Фото ГУ МВД по Республике Калмыкия.

- Удалось установить всех причастных к убийству таксиста лиц, которые после совершения преступления похитили деньги потерпевшего, попытались уничтожить улики, и, используя меры конспирации, скрылись на территории Югры. В понедельник 16 сентября следователи СУ по Республике Калмыкия вместе с оперуполномоченными уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Республике Калмыкия задержали троих подозреваемых в одном из частных домовладений в городе Нижневартовск, - сообщают в калмыцком следственном управлении.

Убийцами оказались трое жителей Югры: двое мужчин и женщина. Сейчас их уже доставили в Республику Калмыкия для проведения следственных действий.

- Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, - уточняют в ведомстве. - Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

В Волгограде у Дмитрия Протасова остались жена и двое детей.