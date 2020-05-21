2020-05-21T08:16:39+03:00
Общество

За сутки патрули встретили 125 нарушителей режима

В Волгоградской области 20 мая 2020 вновь прошли рейды по пресечению нарушений режима самоизоляции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Патрули каждый день выходят в рейды.Патрули каждый день выходят в рейды.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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С 20 мая поводов для того, чтобы нарваться на штраф, у волгоградцев стало больше. Маска и перчатки стали таким же обязательным атрибутом, как и уведомление с паспортом. И хотя в первый день действия масочного режима жителей не штрафовали, а лишь предупреждали о новом ограничении, в среду патрули составили куда больше протоколов, чем обычно. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, проверки соблюдения правил перемещения прошли в Волгограде, Волжском и нескольких районах области. Улов межведомственных патрулей за сутки – 125 протоколов.

Напомним, в составе патруля должны быть не только правоохранители, но и чиновники – именно они уполномочены выписывать протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Штраф по этой статье грозит не только за отсутствие разрешительных документов при выходе из дома, но и за маску с перчатками. Размер штрафа определяет суд по вилке от 1 до 30 тысяч рублей.

Режим самоизоляции в регионе будет действовать до 1 июня. Затем, по ситуации с коронавирусом, его могут продлить, а ограничения как смягчить, так и «закрутить гайки».

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

ИСТОЧНИК KP.RU

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