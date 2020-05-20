В Волгограде маски и перчатки теперь можно купить на станциях «поздемки»

20 Май 2020 2020-05-20T14:47:06+03:00

Вход в подземку - только в маске и перчатках. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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С 20 мая волгоградцам запретили заходить в общественный транспорт без маски и перчаток. Иначе могут не пустить в салон, или еще хуже – оштрафовать. Но бывает всякое – забыл, потерял, выпачкал… Поэтому с введением масочного режима индивидуальные средства защиты стали продавать на всех станциях волгоградского метротрама.

Одноразовые маски и перчатки теперь можно купить в кассах «подземки»

- Время работы касс, расположенных на станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская», «Профсоюзная», «Пионерская», «ТЮЗ» и «Ельшанка» – с 6.00 до 21.00, - уточняют в МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, что с сегодняшнего дня по Волгограду и области будут курсировать патрули, которые будут составлять протоколы за нарушение масочного режима. Отметим, что право штрафовать теперь есть не только у полиции, но и у сотрудников административных комиссий. К контролю подключили также бойцов Росгвардии, сотрудников МЧС и автонадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU