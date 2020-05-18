2020-05-18T10:52:47+03:00
Происшествия

Полиция Волгограда поймала парня, напавшего с ножом на бабушку-сторожа

Преступником оказался 19-летний молодой человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Парень уже имел судимость за кражу, теперь ему грозит до 10 лет колонии.Парень уже имел судимость за кражу, теперь ему грозит до 10 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Оперативники угрозыска регионального Главка все-таки разыскали и задержали преступника, который напал с ножом на 70-летнюю бабушку-сторожа в дачном кооперативе. Оказалось, что это дело рук 19-летнего ранее судимого за кражу парня.

Напомним, случилось это 10 мая в одном из садоводческих обществ Краснооктябрьского района. Поздно вечером оттуда на «скорой» в больницу привезли чуть живую пенсионерку, которая работала там сторожем. Медики насчитали у нее множество ножевых ранений. Женщина чудом осталась жива. Неделю полиция искала преступника, который чуть не зарезал старушку. Сегодня, 18 мая, сообщили, что нашли его.

- В ту ночь, сторож заметила пьяного молодого человека, который рыскал по дачным участкам. Она окликнула его, а он, без объяснений сразу набросился на женщину с ножом. Раненую пенсионерку заметил водитель такси, проезжавший мимо, и вызвал скорую помощь. Как пояснил 19-летний залержанный, в тот день он крепко выпил, а вечером обнаружил, что у него со двора убежала собака, и он отправился в СНТ ее искать. После нападения на пенсионерку, он вернулся домой, а нож, которым изрезал сторожа, выбросил по пути в водоем, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На парня уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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