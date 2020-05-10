2020-05-10T17:38:45+03:00
Происшествия

В Волгограде неизвестный изрезал ножом бабушку-сторожа

Но слухи о серийном «маньяке» - фейк
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Преступника, напавшего на бабушку-сторожа, еще не нашли.Преступника, напавшего на бабушку-сторожа, еще не нашли.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Волгограде неизвестный напал с ножом на 70-летнюю женщину. Мужчина нанес три ножевых ранения и сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

Случилось это ночью 9 мая в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пожилая женщина подрабатывает сторожем в СНТ «Металлург». Как раз во время своего дежурства она обратила внимание на подозрительного мужчину, который слонялся перед шлагбаумом при въезде в товарищество. Едва пенсионерка вышла из своей сторожки, как неизвестный напал на нее. Он успел три раза ударить ножом в сторожа, но в последний момент его, видимо, спугнули. Преступник сбежал, а свидетели вызвали «скорую» и полицию. Истекающую кровью пенсионерку привезли в 25-ю больницу. Сейчас за ее жизнь борются медики.

Тем временем в соцсетях уже появились «страшилки» о неком маньяке, который нападает на людей с ножом. Мол, он уже успел «порезать» пятерых.

В региональном Главке эти слухи опровергли: нет никакого «маньяка» и серии нападений. Но факт поножовщины в СНТ подтвердили.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию злоумышленника, - комментируют произошедшее в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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