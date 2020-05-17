С 18 мая в пяти районах Волгограда отключат горячую воду

17 Май 2020 2020-05-17T16:13:26+03:00

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В конце мая жителям Волгограда придется потерпеть от нескольких дней до пары недель без горячей воды. Касается это не всех и не сразу: традиционное отключение будет проходить поэтапно. Самоизоляция самоизоляцией, а «Концессии теплоснабжения» работают в прежнем режиме. Их задача – проверить котельные и ЦТП, поменять старые трубы.

В ближайшую неделю горячую воду отключат в пяти районах Волгограда. С завтрашнего дня, 18 мая, без привычного душа по утрам останутся жители ряда многоэтажных домов в Краснооктябрьском районе. Отключение продлится до 20 мая включительно. Жителям Дзержинского района придется отказаться от удобств с 18 по 22 мая. В Центральном районе остановят подачу воды с 19 мая до 22 включительно. С 18 по 22 мая ограничения коснутся перечня МКД в Советском районе, с 19 по 22 мая – в Красноармейском.

С полным списком домов и датами отключений можно ознакомиться в материале «Космомолки».

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Полный график отключений горячей воды в мае 2020 в Волгограде (подробности)

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 18 по 20 мая 2020

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;

ул. Гончарова, 5, 7, 9;

пр. Металлургов, 30, 32, 34;

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Богунская, 10А, 12, 16;

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42;

ул. Клары Цеткин, 5, 7;

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;

ул. Короткая, 23, 25, 27;

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8;

ул. Варшавская, 4, 6,7;

ул. Новоремесленная, 3,5;

ул. Титова, 20а;

ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а;

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;

ул. Таращанцев, 55, 61, 63;

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 18 по 22 мая 2020

ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20;

ул. 51-й Гвардейской, 53, 55, 57, 61, 63, 65;

ул. Космонавтов, 59, 61;

ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18;

С 18 по 22 мая 2020 и 28 мая 2020

ул. Новорядская, 56, 58.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 19 по 22 мая 2020

Пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;

ул. Глазкова, 15, 23, 27;

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;

ул. Землянского, 3, 5, 9;

ул. Бакинская, 13;

ул. Коммунальная, 18 (общ);

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а;

ул. Наумова, 14 (общ);

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11;

ул. Пражская, 1;

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;

ул. Чуйкова, 37;

ул. Порт-Саида, 7а;

ул. Комсомольская, 6, 8;

Областной архив, сбербанк, областная администрация, Европа Сити Молл, ЮТК, академия МВД.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 18 по 19 мая 2020

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1,3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

пр. Университетский, 49, 71 (общеж.), 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. им. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Даугавская, 5, 20

ул. Петровская, 9

ул. Калининградская, 2 а, 21

С 19 до 21 мая 2020

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;

ул. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;

ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12;

С 21 по 22 мая 2020

ул. Голубятникова, 9, 10, 12;

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;

ул. Терешковой, 9.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 19 по 22 мая 2020

ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43;

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10;

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15;

ул. Светлоярская, 46;

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Вучетича, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24;

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а;

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;

ул. Голубева, 1а, 3;

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65;

пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26;

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16;

пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105;

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55;

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а;

ул. Я. Коласа, 24;

ул. Моцарта, 17а;

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;

ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а;

ул. Копецкого, 1а, 10;

ул. Мачтозаводская, 122, 124;

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9;

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7.

Список обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU