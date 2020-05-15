2020-05-15T18:34:04+03:00
Общество

В Волгограде вымоют улицы, на которые вылились фекалии с аварийного коллектора

Бригады будут работать все ночь
Екатерина МАЛИНИНА
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Ремонтировать саму трубу смогут, когда высушат аварийный участок.Ремонтировать саму трубу смогут, когда высушат аварийный участок.
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Жителям Дзержинского района не позавидуешь, в эту пятницу 15 мая они вынуждены были терпеть ужасное зловоние. Прорвало основной канализационный коллектор, в который сливались отходы с половины района. Все это потекло по улицам. На место сразу же выехали рабочие бригады. Сток перевели в другой канализационный колодец мимо аварийного участка. На самой поврежденной трубе работы смогут начать только когда ее высушат. Кстати, ее ремонт как раз планировали в этом году, но коммунальные сети о планах «Концессий водоснабжения» видимо не знали.

Сегодня ночью сотрудникам МУП «Северное» придется заняться генеральной уборкой на улицах, куда попали канализационные стоки.

- В поселке Ангарский будут работать спецтехника для сбора и вывоза наносов, образовавшихся на проезжей части, в том числе подметально-уборочные машины «Магистраль». На заключительном этапе всю территорию обработают с применением поливомоечных машин, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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