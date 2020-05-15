На западе Волгограда прорвало канализационный коллектор

15 Май 2020 2020-05-15T14:03:28+03:00

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Утром в пятницу, 15 мая, зловоние охватило улицу Павлика Морозова в Дзержинском районе Волгограда, разлилось над Димитриевским центральным кладбищем и окрестностями. Там рванула труба диаметром 1000 миллиметров – канализационный коллектор, который обслуживал половину Дзержинского района. Ветхая труба не выдержала и просто обвалилась. Фекалии рекой растекаются по улице и уходят в ливневку. Сейчас на месте аварии работают коммунальщики, которые оперативно прибыли на место ЧП.

- На месте работает 4 единицы техники и 10 рабочих коммунальной службы. Сейчас они строят обводную канаву, которая позволит обойти поврежденный участок. Работы займут еще около часа. Только после того, как канализационные стоки перестанут выливаться на дорогу, коммунальные службы смогут приступить к ремонту поврежденного участка, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Так как рванувший канализационный коллектор собирает жидкие отходы половины Дзержинского района, холодную и горячую воду решили не отключать. Именно поэтому канализация продолжает вытекать на дорогу, а рабочие делают обвод. Но власти решили: на привычное течение жизни волгоградцев эта авария повлиять не должна. Если, конечно, не считать тонны фекалий на дороге и невыносимую вонь.

Кстати, в прошлом году в этом районе заменили участок канализационного коллектора от улицы Ангарской до улицы Павлика Морозова. Аварийный кусок стоял в планах на реконструкцию на следующий год. Не успели. Заняться им придется раньше.

Стоки с дороги по рву будут уходить в ту часть коллектора, которая цела.

ИСТОЧНИК KP.RU