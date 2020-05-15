Все на Госуслуги: Пенсионный фонд примет волгоградцев только по записи и в крайних случаях

15 Май 2020 2020-05-15T15:04:24+03:00

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После того, как президент России объявил о новых пособиях семьям с детьми, в отделения Пенсионного фонда потянулись вереницы людей. Волгоградская область – не исключение. Несмотря на действующий режим самоизоляции и ограничения волгоградцы отправились штурмовать ПФ. В региональном управлении Пенсионного фонда говорят, что готовы принять волгоградцев, но только в крайних случаях.

- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции прием в клиентских службах ПФР по региону ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг, - поясняют в областном управлении.

Большинство услуг доступны в режиме онлайн.

- Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. «Личный кабинет» также позволяет обращаться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением, - говорят в ПФ.

Но, если все-таки у вас возникла необходимость прийти на прием в клиентскую службу, запишитесь предварительно на прием. Сделать это можно в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU