Единоразовые выплаты на детей в Волгограде в 2020 году: сколько составят, какие семьи могут получить

Жители Волгоградской области уже полтора месяца сидят дома в режиме самоизоляции, который вновь продлили, теперь уже по 31 мая. Многие предприятия и организации, торговые центры, кафе и рестораны все это время не работают. Кто-то потерял работу, кому-то урезали зарплату. Деньги заканчиваются у многих. Поэтому единоразовые выплаты на детей по 10 тысяч рублей будут кстати многим волгоградцам. Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми на период пандемии коронавируса, которые 11 апреля анонсировал президент Владимир Путин. Рассказываем, кому и какие выплаты на детей положены, какие семьи могут их получить, как и когда подать заявление.

- С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается, - заявил президент в своем телеобращении 11 мая.

Портал госуслуг тут же обрушился. Желающих поскорей оформить разовую выплату на детей оказалось слишком много. По стране таких детей 27 миллионов. Только в Волгоградской области претендовать на 10 тысяч на ребенка смогут порядка ста тысяч семей.

Кто сможет получить единовременную выплату на детей в 10 тысяч рублей в Волгоградской области: волгоградцы (граждане РФ), у которых есть дети в возрасте от 3-х до 16 лет. По 10 000 выплатят на каждого ребенка, имеющего гражданство РФ, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. Единовременную выплату могут получить и опекуны ребенка (заявление в этом случае придется подавать лично в местное отделение ПФР либо в МФЦ). Когда начнутся выплаты: с 1 июня 2020 года.

Как и когда подать заявление на получение разовой выплаты на детей в Волгограде: начиная с 12 мая по 1 октября 2020 сделать это можно дистанционно через портал gosuslugi.ru. Для этого нужно выбрать услуги, предоставляемые Пенсионным фондом России. Правда, на 10 утра 12 мая эта опция была еще не доступна. Да и сам портал госуслуг был явно перегружен. Также подать заявление можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ и при личном обращении в отделение ПФР.

Меню в разделе получения услуги на портале госуслуг.

Сколько будут рассматривать заявление о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет в Волгограде: процесс займет не более 5 дней с даты регистрации заявления. На перечисление самой выплаты уйдет не более 3 дней. Деньги перечислят на указанный счет заявителя. Выплаты начнут осуществлять с 1 июня 2020.

Кому и почему могут отказать: причинами отказа в предоставлении разовой выплаты на детей могут стать: несоответствие требованиям, лишение (ограничение) родительских прав, смерть ребенка и представление недостоверных сведений

Постановление правительства РФ от 11 мая 2020 года №652

Учтите, эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц (за апрель, май и июнь 2020 года) на детей до 3-х лет в Волгограде и области будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети; по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка. Подать заявление на получение можно также в ПФР.