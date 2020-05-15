2020-05-15T16:07:19+03:00
Спорт

РФС: «Ротор» официально получил право подняться в РПЛ

Вместе с волгоградской командой в Премьер-лигу переходит ФК «Химки»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Сегодня, 15 мая, на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о том, что две первые команды из Олимп-ФНЛ получают право подняться в ТИНЬКОФФ РПЛ. Так что теперь официально – «Ротор» переходит в Премьер-лигу. Вместе с ним в РПЛ переходит ФК «Химки».

Напомним, 30 апреля руководители клубов ФНЛ приняли решение о досрочном завершении чемпионата из-за коронавируса. Итоги турнира зафиксировали по тому положению, в котором находились команды на момент прекращения игр. «Ротор» оказался на вершине турнирной таблице и стал победителем. Таким образом, волгоградский клуб спустя двадцать лет все-таки вернулся в высший дивизион.

На исполкоме РФС также решено продолжить сезон ТИНЬКОФФ РПЛ – игры возобновятся с 21 июня. Но, поскольку ограничение на проведение массовых мероприятий еще остаются в силе, оставшиеся игры премьер-лиги пройдут без зрителей. Финал турнира запланирован на 25 июля. Две команды РПЛ, которые окажутся на 15 и 16 местах, покинут высшую лигу и переходят в Олимп-ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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