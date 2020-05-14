2020-05-14T14:00:54+03:00
Общество

Волгоградцы получат на детей более 3 миллиардов рублей

По 10 тысяч на каждого ребенка выплатят более 300 тысячам человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Выплаты получат все дети до 16 лет. Фото: Татьяна РАСЮКВыплаты получат все дети до 16 лет. Фото: Татьяна РАСЮК
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Обещанные президентом разовые выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около ста тысяч волгоградских семей. По словам руководителя Волгоградского отделения пенсионного фонда Владимира Федорова, в регионе более 300 тысяч детей, которым положена эта поддержка от государства. В целом волгоградским семьям выплатят более трех миллиардов рублей. Еще в Волгограде и области более 23 тысяч детей до 3-х лет, чьи родители получат по 5 тысяч рублей в месяц за апрель, май и июнь 2020 года. При этом не важно, какой доход, первый это ребенок в семье или нет. Выплату размером в 15 тысяч получат все те, кого меры господдержки не охватили ранее.

После того, как президент объявил о новых выплатах, которые можно оформить через госуслуги, портал положили надолго. Только 12 мая заявления оформили 17 миллионов россиян.

- Конечно, портал не выдержал. Но нужно понимать, что выплаты начнутся только с 1 июня, - отметил Владимир Федоров. - Подать заявление через госуслуги реально и не обязательно сейчас. Что касается личного приема в отделениях, то он производится только по электронной записи на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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