2020-05-14T09:15:47+03:00
Общество

Еще 65 волгоградцев нарушили самоизоляцию и нарвались на патрули

В Волгоградской области продолжаются рейды и проверки соблюдения правил перемещения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Протоколы за отсутствие уведомлений продолжают составлять в Волгограде.Протоколы за отсутствие уведомлений продолжают составлять в Волгограде.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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До конца мая 2020 в Волгоградской области действуют установленные постановлением губернатора правила перемещения. С сегодняшнего дня жителям региона разрешили гулять с семьей и детьми, кататься на велосипедах и выходить на зарядку и пробежку. Но все это – только с заполненным уведомлением и паспортом. Те, кто не имеет при себе разрешительных документов, могут нарваться на патрули. В Волгограде и области межведомственные патрули из чиновников, сотрудников Роспотребнадзора и полиции продолжают шагать по улицам и составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции. Правда, в последние дни их не много. Так, 65 протоколов составили в прошедшую среду.

Напомним, нарушителям самоизоляции грозит штраф по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ от 1 до 30 тысяч рублей. По этой же статье с 20 мая 2020 в Волгоградской области смогут наказывать тех, кто появится в общественном месте или в автобусе без масок и перчаток. Решение на основании протокола принимает суд.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

ИСТОЧНИК KP.RU

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