Вспышки в Волгограде и Камышине: география распространения коронавируса

В среду, 13 мая, число зараженных коронавирусом в Волгоградской области выросло еще на 124 человека – это очередной анти-рекорд региона. Большая часть новых случаев коронавируса зафиксирована в Волгограде. В областном центре прибавилось сразу 39 заразившихся COVID-19 за сутки. Итого уже 463 пациента с подтвержденным диагнозом. В Волжском прирост – шесть человек. А вот вспышка заболеваемости коронавирусом в Камышинском районе – плюс 25 случаев за день, всего 73 заразившихся. И еще 54 заразившихся коронавирусом на 13 мая зарегистрировали в 18 районах Волгоградской области – география распространения все шире. Октябрьский район все еще остается последним оплотом, куда инфекция не добралась.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, большое количество заболевших коронавирусом 13 мая также зафиксировано в Николаевском (12) и Городищенском (10) районах Волгоградской области. Шесть новых случаев COVID-19 в Палласовском, четыре - в Быковском районе, который тоже в последнее стремительно «растет».

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 13 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По два новых случая коронавируса сразу в восьми районах региона: Дубовском, Еланском, Жирновском, Калачевском, Новониколаевском, Ольховском, Урюпинском. Два заболевших и в Иловлинском районе, где накануне произошла 13-я смерть в результате принесенных коронавирусом осложнений в Волгоградской области.

И еще в шести районах волгоградского региона тесты на коронавирус показали по одному положительному результату. В их числе: Даниловский, Нехаевский, Светлоярский, Серафимовичский, Старополтавский и Чернышковский районы.

Среди новых заразившихся коронавирусом в Волгограде и области много детей, в том числе совсем крохотных. А 55 человек не знают, где могли подцепить инфекцию и от кого. Так что будьте осторожны, берегите себя и чаще мойте руки, чтобы не пополнить в скором времени статистику по коронавирусу в Волгоградской области.

Напомним, режим самоизоляции в Волгограде и области продлили до начала июня, зато разрешили гулять, а вскоре можно будет и планово попасть к стоматологу.