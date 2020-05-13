У поселка Максима Горького в Волгограде над путями построят мост для автотранспорта

13 Май 2020 2020-05-13T11:27:17+03:00

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Росавтодор объявил, что до конца 2024 года намерен избавиться от 16-и одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог. В их число попала и проблемный участок у поселка Максима Горького в Волгограде. Компания Упрдор Москва-Волгоград уже приступила к работам по реконструкции.

Водители, кто хоть раз заезжал в Волгоград со стороны Горьковского поселка знают, что такое постоять на переезде у ж/д путей и потерять драгоценное время в пути. Движение здесь, как по железной, так и по автомобильной дороге очень интенсивное, поэтому пробка из машин почти постоянная. Скоро-скоро все это минет в прошлое.

- Уже началась реконструкция участка – с 11 по 24 километр - трассы А-260 в Волгоградской области. В рамках строительства этого объезда вокруг поселка предполагается и возведение путепровода над железнодорожными путями. Так что скорость движения по магистрали на этом участке вырастет с 60 до 90 километров в час, водителям не придется терять до 30 минут в пути, пропуская составы, - говорят в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Уточнив, что все работы ведутся в рамках нацпроекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры».

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ИСТОЧНИК KP.RU