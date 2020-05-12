2020-05-12T12:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: плюс 74 заболевших за сутки

На 12 мая число инфицированных COVID-19 выросло до 1135 человек
Юлия Данильченко
Поделиться:
На 12 мая число инфицированных COVID-19 выросло до 1135 человекНа 12 мая число инфицированных COVID-19 выросло до 1135 человек
Изменить размер текста:

В Волгоградской области прослеживается благоприятная динамика по заболевшим новой коронавирусной инфекцией: на 12 мая в регионе стало на 74 человека с диагнозом COVID-19. Число зараженных достигло 1135 человек. Выводы делать рано, это по-прежнему большие цифры, но всего несколько дней назад они были еще тревожнее: за сутки регулярный прирост был больше сотни. Накануне же в больницы с подтвержденным COVID-19 попало 49 волгогардцев.

Но и выписали гораздо меньше – всего 2 пациента. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). К примеру вчерашнее число отправившихся домой было в десять раз больше.

- На 12 мая общее число заболевших COVID-19 - 1135 человек, в том числе 85 детей, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов. На ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов.

С начала пандемии выписали 316 пациентов – все они полностью здоровы. Под наблюдением на дому по-прежнему остаются более трех тысяч человек, в больницах с подозрением госпитализированы более тысячи волгоградцев. Число умерших остановилось на отметке 12 - новых летальных случаев нет.

Прирост на сегодня - 74 человека. Фото: ИЦК

Прирост на сегодня - 74 человека. Фото: ИЦК

Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 31 мая 2020 года, но послабления начнутся уже с 20-х чисел. Однако с этой же даты власти решили перестраховаться и ввести обязательный масочный режим на период, когда волгоградцы начнут активнее ходить на работу, пользоваться общественным транспортом, посещать магазины и стоматологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Николаевском районе 127 зараженных коронавирусом: проводится эпидрасследование
Волгоградцам 60+ бесплатно выдадут маску и перчатки
В провизорном госпитале по коронавирусу в Волгограде число медиков с пневмонией выросло до шести
На майских праздниках патрули оштрафовали 184 волгоградца за нарушение самоизоляции
В Волгограде День Победы отметят еще раз
Волгоградец на такси уехал в Воронеж за дозой наркотиков
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 74 заболевших за сутки
График сброса на Волжской ГЭС в мае: воды добавили
Не справился с управлением: в Городище 5 пассажиров «Приоры» попали в больницу, один погиб
24 плотины в Волгоградской области оказались бесхозными
Похитили человека: в Волгограде суд арестовал руководителя следственного отдела
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 12 мая 2020: самоизоляцию продлили, часть ограничений сняли
В 16-й больнице Волгограда отрицают отсутствие средств защиты от коронавируса для медиков
Кафе и рестораны в Волгоградской области будут закрыты до 31 мая
Когда в Волгограде откроют стоматологии и магазины
Детские сады и школы в Волгоградской области не откроют до 31 мая
География коронавируса и подробности: +22 заболевших в Волгограде
Волгоградцев с коронавирусом берут под наблюдение через суд
Число заболевших коронавирусом в Волгограде выросло на 49 человек
Волгоградские суды возобновляют прием
В Волгоградской области сделали 46 тысяч тестов на коронавирус
В ДТП в Волжском пострадали двое
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 мая 2020: зараженных больше тысячи, COVID-19 проник еще в один район
В Волгограде следователя задержали за вымогательство
В Волгограде неизвестный изрезал ножом бабушку-сторожа
В Волгограде заработала «горячая» линия» по клещам
Когда снимут ограничения по коронавирусу в Волгоградской области