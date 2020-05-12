Коронавирус в Волгоградской области: плюс 74 заболевших за сутки

12 Май 2020 2020-05-12T12:32:52+03:00

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В Волгоградской области прослеживается благоприятная динамика по заболевшим новой коронавирусной инфекцией: на 12 мая в регионе стало на 74 человека с диагнозом COVID-19. Число зараженных достигло 1135 человек. Выводы делать рано, это по-прежнему большие цифры, но всего несколько дней назад они были еще тревожнее: за сутки регулярный прирост был больше сотни. Накануне же в больницы с подтвержденным COVID-19 попало 49 волгогардцев.

Но и выписали гораздо меньше – всего 2 пациента. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). К примеру вчерашнее число отправившихся домой было в десять раз больше.

- На 12 мая общее число заболевших COVID-19 - 1135 человек, в том числе 85 детей, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов. На ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов.

С начала пандемии выписали 316 пациентов – все они полностью здоровы. Под наблюдением на дому по-прежнему остаются более трех тысяч человек, в больницах с подозрением госпитализированы более тысячи волгоградцев. Число умерших остановилось на отметке 12 - новых летальных случаев нет.

Прирост на сегодня - 74 человека. Фото: ИЦК

Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 31 мая 2020 года, но послабления начнутся уже с 20-х чисел. Однако с этой же даты власти решили перестраховаться и ввести обязательный масочный режим на период, когда волгоградцы начнут активнее ходить на работу, пользоваться общественным транспортом, посещать магазины и стоматологии.

ИСТОЧНИК KP.RU