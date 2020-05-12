2020-05-12T13:35:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Николаевском районе 127 зараженных коронавирусом: проводится эпидрасследование

В облздраве подчеркивают, что заболеваемость COVID-19 среди врачей существует во всем мире
Юлия Данильченко
Поделиться:
Отдельной статистики по заболеваемости среди медиков нет.Отдельной статистики по заболеваемости среди медиков нет.
Изменить размер текста:

Николаевский район бьет рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Там 127 зараженных, два человека скончались. Вспышка COVID-19 появилась в ЦРБ: в начале мая несколько медиков заразились от пациентки, которая обратилась в гинекологическое отделение и не подозревала о том, что больна. На сегодняшний момент число пациентов выросло до 16 человек, пришлось частично закрыть стационар. Факты инфицирования есть в больнице Иловлинского района.

- Николаевские медики выздоравливают, в ближайшие несколько дней начнет работать стационар, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.

Сейчас в районе работает специальная комиссия, проводится эпидрасследование, почему именно там так много случаев заражения.

– Нужно понимать, что нередко мелкие очаги появляются в результате госпитализации экстренного пациента с другим диагнозом, инфицированным коронавирусом. Такое, к сожалению, происходят везде. Но стационары полностью не закрываются, только локально, - добавил Николай Алимов.

Отдельной статистики по заболеваемости среди медиков нет. Врачи чаще других контактируют с больными во всем мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде ночью закроют железнодорожный переезд
В Волгоградской области школьные звонки пройдут в режиме онлайн
Большие магазины в Волгограде пока не откроют
В Урюпинске суд решил не госпитализировать пенсионерку, которой врачи поставили COVID-19
В Волгограде лечение больного коронавирусом в реанимации стоит около 200 тысяч рублей
В Николаевском районе 127 зараженных коронавирусом: проводится эпидрасследование
Волгоградцам 60+ бесплатно выдадут маску и перчатки
В провизорном госпитале по коронавирусу в Волгограде число медиков с пневмонией выросло до шести
На майских праздниках патрули оштрафовали 184 волгоградца за нарушение самоизоляции
В Волгограде День Победы отметят еще раз
Волгоградец на такси уехал в Воронеж за дозой наркотиков
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 74 заболевших за сутки