В Николаевском районе 127 зараженных коронавирусом: проводится эпидрасследование
Николаевский район бьет рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Там 127 зараженных, два человека скончались. Вспышка COVID-19 появилась в ЦРБ: в начале мая несколько медиков заразились от пациентки, которая обратилась в гинекологическое отделение и не подозревала о том, что больна. На сегодняшний момент число пациентов выросло до 16 человек, пришлось частично закрыть стационар. Факты инфицирования есть в больнице Иловлинского района.
- Николаевские медики выздоравливают, в ближайшие несколько дней начнет работать стационар, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
Сейчас в районе работает специальная комиссия, проводится эпидрасследование, почему именно там так много случаев заражения.
– Нужно понимать, что нередко мелкие очаги появляются в результате госпитализации экстренного пациента с другим диагнозом, инфицированным коронавирусом. Такое, к сожалению, происходят везде. Но стационары полностью не закрываются, только локально, - добавил Николай Алимов.
Отдельной статистики по заболеваемости среди медиков нет. Врачи чаще других контактируют с больными во всем мире.
ИСТОЧНИК KP.RU