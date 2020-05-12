В Николаевском районе 127 зараженных коронавирусом: проводится эпидрасследование

12 Май 2020 2020-05-12T13:35:52+03:00

В облздраве подчеркивают, что заболеваемость COVID-19 среди врачей существует во всем мире

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Николаевский район бьет рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Там 127 зараженных, два человека скончались. Вспышка COVID-19 появилась в ЦРБ: в начале мая несколько медиков заразились от пациентки, которая обратилась в гинекологическое отделение и не подозревала о том, что больна. На сегодняшний момент число пациентов выросло до 16 человек, пришлось частично закрыть стационар. Факты инфицирования есть в больнице Иловлинского района.

- Николаевские медики выздоравливают, в ближайшие несколько дней начнет работать стационар, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.

Сейчас в районе работает специальная комиссия, проводится эпидрасследование, почему именно там так много случаев заражения.

– Нужно понимать, что нередко мелкие очаги появляются в результате госпитализации экстренного пациента с другим диагнозом, инфицированным коронавирусом. Такое, к сожалению, происходят везде. Но стационары полностью не закрываются, только локально, - добавил Николай Алимов.

Отдельной статистики по заболеваемости среди медиков нет. Врачи чаще других контактируют с больными во всем мире.

ИСТОЧНИК KP.RU