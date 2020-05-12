2020-05-12T13:23:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В провизорном госпитале по коронавирусу в Волгограде число медиков с пневмонией выросло до шести

Первой диагноз поставили главврачу Елене Левшиной, а позже - заместителю
Юлия Данильченко
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В ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3», он же провизорный госпиталь по коронавирусу, нет очага COVID-19 среди медперсонала. У шести врачей диагностировали пневмонию.

Напомним, первой диагноз поставили главврачу Елене Левшиной – она почувствовала недомогание еще до майских праздников. Не исключали коронавирусную инфекцию – все-таки врачи каждый день контактируют с больными и находятся в группе риска. Позже пневмонию подтвердили у заместителя главврача и нескольких коллег. Болезнь у всех медков проходит в легкой форме, они чувствуют себя удовлетворительно, а сама главврач продолжает лечиться в своем госпитале, там же и работает, выполняя управленческие функции и соблюдая все меры безопасности.

- Сотрудники проходят лечение, круг ограничен 6 заболевшими, ситуация контролируемая, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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