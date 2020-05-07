У главврача провизорного госпиталя по коронавирусу в Волгограде диагностировали пневмонию

7 Май 2020 2020-05-07T11:38:18+03:00

Сначала Елена Левашина самоизолировалась, затем решила лечиться в своей больнице и одновременно работать

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Главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3» Елена Левшина слегла с пневмонией. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе облздрава. Руководитель провизорного госпиталя по коронавирусу почувствовала себя плохо перед майскими праздниками и решила обследоваться. Были подозрения на COVID-19, ведь медику регулярно приходится работать в больнице, где лечат инфицированных. Елена Левшина ждала тестов на коронавирус сидя в самоизоляции. Повезло: ковид не подтвердился, но у руководителя обнаружили пневмонию.

- А 6 мая Елена Левшина решила продолжить лечение в собственном медучреждении. На сегодняшний день первые анализы у главного врача отрицательные, диагностиравана пневмония, она продолжает курировать работу медицинского учреждения из больничной палаты, - рассказали в ведомстве.

Сейчас здоровью главврача ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU