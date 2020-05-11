В Волгоградской области сделали 46 тысяч тестов на коронавирус

11 Май 2020 2020-05-11T10:48:22+03:00

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Более полутора месяцев Волгоградская область живет в режиме повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. За это время число зараженных COVID-19 перевалило за тысячу. В последнее время каждый день приносит уже трехзначное число заболевших. Причиной тому не только рост количества инфицированных, но и увеличение проведенных тестов на коронавирус. Каждый день обследуют порядка двух тысяч волгоградцев. Всего с начала эпидемии в Волгограде и Волжском сделали более 46 тысяч тестов на коронавирус. Только за прошедшие сутки провели 1881 исследование.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, около 19 тысяч тестов на COVID-19 провели специалисты ведомства, в том числе в местном референс-центре. Но большую часть исследований взяли на себя 5 государственных и две частных (Диалайн и РЖД) медицинских клиники Волгоградской области. На их счету уже более 27 тысяч проведенных тестов на коронавирус.

Напомним, помимо тестирования пациентов с подозрением на коронавирус, еженедельно в регионе обследуют работающих с инфекцией медиков. Также делают тесты пенсионерам, которые находятся в группе риска по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU