2020-05-10T11:38:21+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: за сутки плюс 119 заболевших

К 10 мая 2020 года число зараженных COVID-19 в Волгоградской области перевалило за тысячу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградская область уже на шестом месте в России по числу заболевших коронавирусом за сутки.Волгоградская область уже на шестом месте в России по числу заболевших коронавирусом за сутки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в Волгоградской области наступает и бьет антирекорды: за последние сутки к 10 мая 2020 года диагноз COVID-19 подтвердили сразу у 119 человек. Итого, число заболевших новым вирусом в регионе уже перевалило за тысячу, а если быть точнее – их уже 1012 человек. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в федеральном информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ситуация в Волгоградской области резко обострилась в последние дни: печальная статистика заболевших уже пошла на сотни. И к 10 мая наш регион уже попал в ТОП-10 регионов с самыми высокими показателями зараженных. Мы уже занимаем в рейтинге шестую строчку из 85-ти регионов России. А, если верить нашим экспертам, в ближайшие дни обстановка будет только накаляться. Так что сегодняшние показатели – не предел.

Радует пока лишь то, что большая часть волгоградцев переносит COVID-19 в легкой форме. Такая же картина и в целом по России - из выявленных коронавирусных больных - активно 4674 (42,4%) без клинических проявлений.

К счастью, и статистика смертей от коронавирусной инфекции на данный момент не изменилась – в Волгоградской области зафиксировано пока 12 летальных исходов. Всего же в России к 10 мая 2020 умерло от коронавируса 1915 человек. 88 – за последние сутки.

Инфографика ИЦК.

Инфографика ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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