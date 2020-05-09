В Волгограде на опустевшем Мамаевом кургане показали «Свет Великой Победы»
«Свет Великой Победы» стал уже традиционным для Волгограда. Каждый год тысячи волгоградцев приходят на главную высоту России, чтобы увидеть патриотическое шоу на фоне Родины-матери. На 9 Мая 202 года многие мероприятия отменили из-за коронавируса. Но 3D инсталляцию все равно решили провести. Организаторы на 75-летие Победы обновили содержание, сделали его еще более красочным. Правда, впервые за пять лет представление прошло без зрителей. Точнее, зрители были, но сидели дома у экранов телевизоров, где шла прямая трансляции шоу. Правда, выбор это не добровольный. Вход на Мамаев курган был закрыт из-за режима самоизоляции.
Волгоградцы смогли увидеть шоу по телевизору.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцы увидели кадры военной хроники, историю маленьких и больших сражений, уникальные снимки тех лет и даже вид на обновленный Волгоград. «Родина-мать» снова и снова вела защитников Сталинграда в бой, вокруг рвались снаряды, стоял черный дым пожарищ. Сталинград выстоял и возродился снова.
В представлении задействовали и другие скульптуры Мамаева кургана.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Показали и как война шла от Бреста до Москвы, через Сталинград, Курскую дугу, Ленинград. Как освобождали родную землю от фашистского ига. В инсталляции задействовали не только «Родину-мать» но и остальные скульптуры мемориального комплекса.
Представление к 75-летию Победы обновили.Фото: Екатерина СИМОХИНА
После впечатляющей инсталляции черное небо Волгограда разукрасил красочный салют. И не только в центре и над Мамаевым курганом. Залпы были почти в каждом районе Волгограда. Правда, многие волгоградцы все-таки приехали в центр, чтобы увидеть фейерверк. Людей было много, на дорогах даже образовались пробки.
Салют на фоне Родины-матери был особенно красочным.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Свет великой Победы в Волгограде: фейерверк.Екатерина СИМОХИНА
ИСТОЧНИК KP.RU