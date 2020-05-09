В Волгограде на опустевшем Мамаевом кургане показали «Свет Великой Победы»

9 Май 2020 2020-05-09T21:53:40+03:00

Изменить размер текста: A A

«Свет Великой Победы» стал уже традиционным для Волгограда. Каждый год тысячи волгоградцев приходят на главную высоту России, чтобы увидеть патриотическое шоу на фоне Родины-матери. На 9 Мая 202 года многие мероприятия отменили из-за коронавируса. Но 3D инсталляцию все равно решили провести. Организаторы на 75-летие Победы обновили содержание, сделали его еще более красочным. Правда, впервые за пять лет представление прошло без зрителей. Точнее, зрители были, но сидели дома у экранов телевизоров, где шла прямая трансляции шоу. Правда, выбор это не добровольный. Вход на Мамаев курган был закрыт из-за режима самоизоляции.

Волгоградцы смогли увидеть шоу по телевизору.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы увидели кадры военной хроники, историю маленьких и больших сражений, уникальные снимки тех лет и даже вид на обновленный Волгоград. «Родина-мать» снова и снова вела защитников Сталинграда в бой, вокруг рвались снаряды, стоял черный дым пожарищ. Сталинград выстоял и возродился снова.

В представлении задействовали и другие скульптуры Мамаева кургана.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Показали и как война шла от Бреста до Москвы, через Сталинград, Курскую дугу, Ленинград. Как освобождали родную землю от фашистского ига. В инсталляции задействовали не только «Родину-мать» но и остальные скульптуры мемориального комплекса.

Представление к 75-летию Победы обновили.Фото: Екатерина СИМОХИНА

После впечатляющей инсталляции черное небо Волгограда разукрасил красочный салют. И не только в центре и над Мамаевым курганом. Залпы были почти в каждом районе Волгограда. Правда, многие волгоградцы все-таки приехали в центр, чтобы увидеть фейерверк. Людей было много, на дорогах даже образовались пробки.

Салют на фоне Родины-матери был особенно красочным.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2336" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/778271" frameborder="0"></iframe> Свет великой Победы в Волгограде: фейерверк.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU