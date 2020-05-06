Волгоградцы обсуждают условия для вахтовиков в обсерваторе

6 Май 2020 2020-05-06T21:51:39+03:00

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Вечером 5 мая в аэропорту Волгограда приземлился самолет, который привез из Якутии 97 местных вахтовиков. Работников Чаяндинского нефтегазоконденсатном месторождения эвакуировали на малую родину из-за вспышки коронавируса. По прибытии всех осмотрели, одного на скорой сразу повезли в инфекционку, остальных в сопровождении Росгвардии – в Качалинский санаторий, который на время стал обсерватором. У каждого вахтовика отдельная комната с санузлом и телевизором, бесплатно кормят, организовано меднаблюдение. Вот только некоторые рабочие недовольны: завтрак принесли с опозданием, кормят не так, интернет временами пропадает, анализы через несколько часов после ночного прибытия не взяли и не говорят, когда выпустят. Жалобные посты появились в популярных пабликах вКонтакте. Волгоградцы обсуждают условия содержания прилетевших вахтовиков и отмечают, что нужно просто потерпеть.

- Нас содержат здесь на принудительном карантине. Комнаты закрыты снаружи на ключ, - пожалуй, главная претензия прилетевшего из Якутии Николая Ковалева.

- А вы что хотели? Гулять и наслаждаться? Ну, простите, мы тут тоже не в раю, сидим по домам. Терпим, - парируют волгоградцы.

- Просто провести анализ на антитела, и дать людям информацию... Сколько продлится карантин, могут ли приехать родственники чтобы просто что-то передать, - озвучивают свои пожелания.

Так выглядит комната в обсерваторе, в каждой свой санузел. Фото: облздрав.

- Мы все понимаем, что вы устали и хотите домой. Но не надо быть вечно всем недовольными. Мой муж тоже там и он благодарен за то, что его вывезли и поселили в хороших условиях, - отмечают жены других вахтовиков.

Стандартный карантин в Волгоградской области длится 14 дней и обязателен для всех прибывающих из эндемичных по коронавирусу регионов. «Вам надо отсидеть две недели в карантине. Это важно. Это забота о вас и ваших близких», - как могут, поддерживают запертых в обсерваторе вахтовиков горожане.

Как рассказал «КП-Волгоград» начальник обсервационного госпиталя Игорь Малюженко, тех вахтовиков, у которых появятся симптомы или придет положительный анализ на коронавирус, отвезут в Волгоград на карете скорой помощи. Остальных отпустят домой через две недели. Кстати, персонал санатория - около 30 человек, также все это время будет находиться на работе круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU