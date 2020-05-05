В Волгограде трагически погиб главный дирижер музтеатра Вадим Венедиктов

5 Май 2020 2020-05-05T12:24:44+03:00

Вадим Венедиктов скончался в возрасте 83 лет. Фото с сайта Волгоградского музтеатра.

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В Волгограде трагически погиб главный дирижер Волгоградского музыкального театра Вадим Венедиктов. Ему было 83 года.

Его по праву называли маэстро. В Волгоградский музтеатр на должность главного дирижера он пришел в далеком 1989 году. Это он поставил полноценное оперное полотно – «Травиата» Джузеппе Верди. Также, в числе его постановок - оперетта Кальмана «Мистер Икс», мюзикл Журбина «Биндюжник и Король», мюзикл Колло «Американская любовь» и другие спектакли.

Именно Венедиктов основал и возглавил в качестве художественного руководителя новый экспериментальный проект «Волгоградская оперная антреприза». На основе этой труппы оперной антрепризы в Волгограде был создан новый государственный театр «Царицынская опера».

Он имел множество наград и заслуг – «Заслуженный деятель искусств Марийской АССР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР», лауреат Государственной премии Волгоградской области, награжден «Орденом Почета».

ИСТОЧНИК KP.RU