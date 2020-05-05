Разбился насмерть: в Волгограде разбираются в причинах смерти главного дирижера музтеатра Вадима Венедиктова

Волгоград скорбит: сегодня, 5 мая, погиб маэстро – главный дирижер Волгоградского музыкального театра Вадим Венедиктов. Ему было 83 года и, да, были проблемы с сердцем, но скончался он не от этого. Он разбился. Насмерть. Его тело под балконом дома, где он жил на 7 этаже, нашла супруга. Это было в 05.30 утра.

- По словам супруги, она проснулась рано и обнаружила дверь на балкон открытой. Мужа нигде не было. И только, когда вышла на балкон, увидела его внизу. Выжить после падения с такой высоты практически невозможно. Женщина вызвала «скорую», однако приехавшие медики лишь констатировали смерть. Причины, по которым известный дирижер выпал, пока неясны, - сообщил «КП-Волгоград» заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. - По данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Печальное известие быстро разлетелось по Волгограду. Коллеги, для которых эта новость и вовсе стала шоком, с трудом подбирают слова.

- Это большая потеря для всего Волгограда. Вадим Николаевич был очень предан своему делу и до последнего активно работал, всего себя отдавал музыке, культурному развитию и процветанию нашего театра. Конечно, мы все шокированы этим трагичным известием, - говорит «КП-Волгоград» инспектор оркестра «Волгоградского музыкального театра» Галина Чиркина.

Его запомнят таким... Фото с сайта Волгоградского музыкального театра.

Последние годы у легендарного дирижера были проблемы со здоровьем. Около двух лет назад он пережил операцию на сердце, но с тех пор не перестал усердно трудиться в театре, хотя уже практически не дирижировал. Как вспоминают коллеги, иногда Вадим Николаевич приходил на репетиции и не мог удержаться от процесса – сам становился за пульт, как сам говорил, «для души».

За свой долгий творческий путь Венедиктов охватил не одно поколение. И те, кому сегодня всего тридцать, и те, кто вдвое старше, имели счастье работать под руководством заслуженного деятеля искусств РСФСР.

- Жаль, что из-за пандемии нет возможности проводить Вадима Николаевича в последний путь со всеми почестями, с оркестром, который он так любил. Надеемся, все смогут попрощаться с нашим любимым дирижером, всем дадут такую возможность, - добавила Галина Михайловна.

ДОСЬЕ «КП»

Вадим Николаевич Венедиктов родился в Кировограде, Свердловской области. Там окончил музыкальную школу, а после поступил в казанское музыкальное училище имени Верховного совета Татарской автономной ССР. В 1972 году закончил Казанскую государственную консерваторию, сначала оркестровый факультет, потом «Оперно-симфонического дирижирования».

В разные годы Вадим Николаевич работал руководителем эстрадного квартета Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая, ассистентом дирижера симфонического оркестра Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая, дирижером симфонического оркестра Омской филармонии, главным дирижером государственного музыкального театра в городе Йошкар-Ола.

В Волгоград он попал в 1989 году. Его пригласили на должность главного дирижёра Волгоградского театра музыкальной комедии. И театр сразу преобразился.

В числе его постановок - «Травиата» Джузеппе Верди, оперетта И. Кальмана «Мистер Икс», мюзикл А. Журбина «Биндюжник и Король», мюзикл В. Колло «Американская любовь» и другие спектакли

Именно Венедиктов основал новый экспериментальный проект «Волгоградская оперная антреприза». С этой труппой он поставил такие произведения высокой оперной классики, как «Мадам Баттерфляй» и «Тоска» Дж. Пуччини, «Иоланта» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Севильский цирюльник» Д. Россини, «Человеческий голос» Ф. Пуленка, «Сельская честь» П. Масканьи.

К слову, на основе этого сложившегося коллектива был создан в Волгограде новый театр - «Царицынская опера».

Работа Вадима Венедиктова неоднократно была отмечена дипломами, почётными грамотами, премиями и государственными наградами. Он является лауреатом государственной премии Марийской АССР, имеет почётное звание «Заслуженный деятель искусств Марийской АССР», удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР», лауреат Государственной премии Волгоградской области, награжден «Орденом Почета».