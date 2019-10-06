2019-10-06T08:52:19+03:00
Спорт

За «Ротор» болеют гопники: Василий Уткин снова обидел волгоградских болельщиков

В своем Telegram известный комментатор заявил, что основывается на личном опыте общения с волгоградцами
Юлия Данильченко
Поделиться:
Ложку дегтя в общий триумф футболистов и их болельщиков добавил известный спортивный журналист и телекомментатор Василий УткинЛожку дегтя в общий триумф футболистов и их болельщиков добавил известный спортивный журналист и телекомментатор Василий УткинФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Еще не стихло ликование вчерашней победы «Ротора»: 5 октября на стадионе в Саранске сине-голубые разгромили «Мордовию». Команда уверенно закрепилась на 3-м месте и дает всем нам повод верить, что в следующем сезоне мы будем ходить на матчи премьер-лиги.

Но ложку дегтя в общий триумф футболистов и их болельщиков добавил известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин. В своем Telegram обозреватель поначалу оправдался за прошлые высказывания о том, что билеты на матчи раздаются бесплатно, добавив: «Насколько я знаю. Я специально не интересовался». А потом и вовсе резко высказался о болельщиках сине-голубых, назвав их гопниками.

- Я просто не хочу о нем говорить вообще, поскольку за эту команду болеют гопники. Они достаточно активные и многочисленные, чтобы я отождествлял их со всей публикой «Ротора» и мысленно называл Волгоград городом гопников, просто чтобы не перепутать с другими.

При этом Уткин обозначил отношение к «Ротору», подчеркнув, что ему «безразлична его судьба, сколько на него ходит народу, как они попадают на стадион и на кой их туда тянет».

- Я основываюсь лишь на собственном опыте общения с болельщиками «Ротора» как в целом, так и последние года три, - резюмировал Уткин.

Стадион «Волгоград Арена» посещают тысячи волгоградцев, искренне болеющих за свою команду. Посмотреть на игру «Ротора» приходят совершенно разные люди, в том числе и дети, которые в восторге как от волгоградского футбола, так и от грандиозной спортивной площадки, построенной на ЧМ-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключали сигнализацию: в Волгограде поймали серийных автоугонщиков
Ночью в Волгограде сгорели шесть припаркованных у дома автомобилей
Под Волгоградом «Лада» угодила под самосвал: один погиб, двое в больнице
«Ротор» обыграл «Мордовию» в Саранске
Женщину сбили на парковке торгового центра в Волгограде
130 волгоградцев оштрафовали гаишники во время массового рейда
Парку Петровскому в Волгограде добавят зелени
«Проверяли счетчики»: в Волгограде задержали сестер-цыганок, грабивших пенсионеров
Пять человек пострадали в массовом ДТП на волгоградской трассе
77-летнюю велосипедистку насмерть сбили под Волгоградом
Скейт-парк появится в сквере Памяти Волгограда
ГИБДД Волгограда устроит массовые проверки водителей в пятницу вечером
Звезда «Универа» убирал мусор под Волгоградом
Главному "хрюше" Гольдеру дали 9 лет колонии за коммерческий подкуп
Судьбу стадиона «Трактор» и рынка решают в Волгограде
Волоцкова в гордуме Волгограда заменит Багров
5 октября волгоградцы выйдут на субботник
Волгоградцы добились перерасчета за капремонт в размере 1,2 млн рублей
В Волгограде полностью отремонтировали улицу Полухина
Молодой водитель на «Приоре» перевернулся и погиб под Волгоградом
Интерактивный музей в Волгограде отметит день рождения квестами