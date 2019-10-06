За «Ротор» болеют гопники: Василий Уткин снова обидел волгоградских болельщиков

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-06T08:52:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще не стихло ликование вчерашней победы «Ротора»: 5 октября на стадионе в Саранске сине-голубые разгромили «Мордовию». Команда уверенно закрепилась на 3-м месте и дает всем нам повод верить, что в следующем сезоне мы будем ходить на матчи премьер-лиги.

Но ложку дегтя в общий триумф футболистов и их болельщиков добавил известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин. В своем Telegram обозреватель поначалу оправдался за прошлые высказывания о том, что билеты на матчи раздаются бесплатно, добавив: «Насколько я знаю. Я специально не интересовался». А потом и вовсе резко высказался о болельщиках сине-голубых, назвав их гопниками.

- Я просто не хочу о нем говорить вообще, поскольку за эту команду болеют гопники. Они достаточно активные и многочисленные, чтобы я отождествлял их со всей публикой «Ротора» и мысленно называл Волгоград городом гопников, просто чтобы не перепутать с другими.

При этом Уткин обозначил отношение к «Ротору», подчеркнув, что ему «безразлична его судьба, сколько на него ходит народу, как они попадают на стадион и на кой их туда тянет».

- Я основываюсь лишь на собственном опыте общения с болельщиками «Ротора» как в целом, так и последние года три, - резюмировал Уткин.

Стадион «Волгоград Арена» посещают тысячи волгоградцев, искренне болеющих за свою команду. Посмотреть на игру «Ротора» приходят совершенно разные люди, в том числе и дети, которые в восторге как от волгоградского футбола, так и от грандиозной спортивной площадки, построенной на ЧМ-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU