Коронавирус в Волгоградской области: плюс 42 заболевших и одна смерть

1 Май 2020 2020-05-01T11:11:34+03:00

В больницах более семисот пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Первомай в Волгограде и области отметился новым анти рекордом: сразу плюс 42 заболевших коронавирусом за последние сутки. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, общее количество зараженных COVID-19 в Волгоградской области к утру 1 мая 2020 года выросло до 386 человек. В федеральном центре также учли информацию о двадцати выписанных пациентах с коронавирусом, о которых региональный оперштаб сообщил накануне. В целом число выздоровевших достигло 88 человек. Зафиксирована и еще одна смерть пациента с коронавирусом, летальных случаев в Волгограде уже 9.

Как сообщили "КП-Волгоград" в оперштабе, накануне выписали несколько сотен карантинщиков, под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2422 человека.

По сравнению с соседними регионами страны в Волгоградской области ситуация по коронавирусу куда более спокойная, хотя темпы прироста зараженных COVID-19 на утро 1 мая в разы превышают все прежние показатели. До этого максимум в регионе был зарегистрирован накануне - плюс 31 человек с подтвержденным диагнозом. В больницах уже более семисот волгоградцев - 716 взрослых и 35 детей. Большая часть из них - с пневмонией.

В России число заболевших коронавирусом превысило 114 тысяч человек, выписали из больниц более 13 тысяч из них, умерли 1169 пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU