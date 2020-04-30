Кремация или закрытый гроб: Роспотребнадзор рассказал, как хоронят умерших от коронавируса
В России от коронавируса скончались уже более 1000 человек. 8 случаев из этой статистики – пациенты волгоградских госпиталей. К несчастью, спасти удается не всех заболевших, особенно если у пациента были сопутствующие заболевания. Каждый день врачи пытаются вытащить заразившихся Covid-19 людей с того света. Удается не всех. Родственники даже не могут с ними проситься по-человечески. Есть специальные нормы захоронения, о которых рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева.
- Рекомендуется в первую очередь кремация, но в основном хоронят обычным способом. Единственное, крышка гроба должна быть закрыта, и близким нельзя прикасаться к телу умершего при прощании, - разъяснила главный санитарный врач региона.
Хочется отметить, что у большинства все же вирус протекает бессимптомно и в легкой форме, либо поддается терапии. На сегодняшний день, 30 апреля в Волгоградской области врачи выписали из больницы 66 выздоровевших пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU