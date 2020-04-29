2020-04-29T18:08:25+03:00
Общество

Пожарные и чиновники наведаются в самые популярные у волгоградцев места с проверками

В Волгоградской области запрещены костры и пал растительности
Екатерина МАЛИНИНА
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Рейды пройдут в разных районах. Фото: администрация Волгоградской областиРейды пройдут в разных районах. Фото: администрация Волгоградской области
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Эти рейды традиционные для Волгоградской области. В этом году с 13 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим. А значит, нельзя разжигать костры, палить траву, бросать спички, окурки, оставлять промасленные вещи, которые могут разгореться. Все сделано с одной целью – избежать пожаров.

В эти выходные пожарные вместе с полицейскими, чиновниками, казаками побывают в дачных сообществах, наведаются в самые популярные у волгоградцев места для отдыха. Везде будут смотреть, как соблюдаются противопожарные правила. Для нарушителей предусмотрен штраф: от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Кстати, в полномочиях административных комиссий составлять протоколы и по статье 20.6.1 КоАП – за нарушение режима самоизоляции, который продлили до 11 мая. Так что отдыхающие у костра могут попасть сразу же на два штрафа. Причем второй очень внушительный – от тысячи до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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