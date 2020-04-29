Волгоградцам могут запретить ходить в супермаркет без маски

29 Апр 2020 2020-04-29T11:28:19+03:00

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Уже сегодня волгоградцам могут запретить посещать общественные места – магазины, салоны красоты, вокзалы, аптеки, а также заходить в автобусы без защитных масок. Такое предложение оперативному штабу области под руководством губернатора подала главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. Руководитель управления Роспотребнадзора объясняет такие меры ухудшением эпидемиологической ситуации – в регионе уже больше 300 заболевших, 8 смертельных случаев. Вирус пошел в массы. Чтобы не допустить массового распространения инфекции, всем стоит защищаться. Тем более дефицита масок уже нет.

Пока губернатор не внес изменения в постановление. Но вполне может это сделать уже сегодня. Так что у волгоградцев пока есть время в течение дня закупиться масками. Они продаются в ряде сетевых магазинов (плюс-минус 150 рублей за упаковку из 5 одноразовых масок, примерно столько же стоит одна многоразовая).

Свое предложение Ольга Зубарева направила губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU