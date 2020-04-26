2020-04-26T13:19:00+03:00
Общество

Волгоградцев с высокой температурой теперь обслуживают 13 бригад «скорой»

Они приезжают со специальными средствами защиты от коронавируса
Екатерина МАЛИНИНА
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Больным приходится ждать приезда "скорой" по несколько часов.Больным приходится ждать приезда "скорой" по несколько часов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшается с каждым днем 25 апреля заболели 26 человек, 26 апреля уже 30. И теперь уже даже обычная температура вызывает страх. Особенно после постов москвичей в соцсетях, где они рассказывают о сложностях в получении неотложной помощи. Поэтому многие волгоградцы с ОРВИ запаниковали, когда пришлось ждать «скорую» по несколько часов. Медики с трудом справляются с нагрузкой. Количество машин для температурящих горожан сократилось.

Дело в том, что теперь пациентов с температурой (автоматически у них подозревают коронавирус), обслуживают не все подстанции. 4 специализированные бригады подстанции №5 из Кировского района, 1 бригада подстанции №1 из Тракторозаводского района. Основная нагрузка легла на подстанцию Ворошиловского района. 25 апреля по таким вызовам работало 6 бригад. Они выезжали к больным 84 раза. Обслуживали вызовы по очереди. Сначала самые тяжелые и дети, потом уже пациенты с небольшой температурой. Отсюда и ожидание по несколько часов.

- Сделано с целью минимизировать контакты между бригадами, оказывающими скорую медицинскую помощь пациентам с различными нозологиями, и недопущению вспышки среди медицинских работников, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

26 апреля с Ворошиловской подстанции к больным выезжает восемь бригад. Для жителей северных районов также отправляют бригады из Волжского. На помощь приходит "Волгоградская неотложка" – по договору с облздравом. Все медики со специальными средствами защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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