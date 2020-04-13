2020-04-13T18:21:54+03:00
Общество

В Волгограде могут перенести шествие Бессмертного полка

Из-за коронавирусной инфекции это небезопасно для участников
Екатерина МАЛИНИНА
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Каждый год десятки тысяч людей поднимаются на Мамаев курган с портретами своих дедов и прадедов.Каждый год десятки тысяч людей поднимаются на Мамаев курган с портретами своих дедов и прадедов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Весь мир переживает пандемию коронавирусной инфекции. Ситуация в стране не вызывает радости. Цифры заболевших с каждым днем все больше. В Волгоградской области число больных достигло 44 человек. Власти рекомендуют по возможности находится дома. А как же празднование 9 Мая? Очень многие ждут этой даты, чтобы вместе с портретами своих героев пройти по улицам Волгограда и подняться на главную высоту России. Но похоже, из-за высокого риска заражения мероприятие могут перенести.

- Понятно, что в условиях, когда ситуация меняется ежедневно, сложно прогнозировать проведение Бессмертного полка 9 мая. На сегодняшний день, эпидемиологическая ситуация складывается таким образом, что скорее всего шествие будет перенесено на более поздний срок, - написал в соцсетях член общественной палаты, один из координаторов шествия Вячеслав Черепахин. - Поэтому сегодня я предлагаю запастись терпением, бодростью и позитивным настроем, чтобы успешно преодолеть эту напасть.

Если сбудутся самые оптимистичные прогнозы, то координаторы готовы собрать людей в любую другую дату чуть позже. Но вряд ли на это можно рассчитывать.

- Я уверен, ничто не помешает нам чтить наших родственников и предков в кругу семьи. Главное ведь для всех нас - сохранить здоровье и безопасность наших близких, - считает Вячеслав Черепахин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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