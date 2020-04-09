Волгоградцам показали дизайн-проект реконструкции ЦУМа
Здание волгоградского ЦУМа не так давно передали музею Машкова. И вот уже музей представляет жителям города концепцию будущего культурного пространства. На сайте музея представлен дизайн-проект реконструкции здания центрального универмага под пятиэтажный музейно-выставочный комплекс, а волгоградцев приглашают поучаствовать в общественных обсуждениях. Помимо визуализации в исполнении Приволжтрансстроя, можно посмотреть поэтажный план расположения разных функциональных зон, где разместятся 11 тысяч произведений мировой культуры.
В музее Машкова будут проводить лекции.
Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, любой волгоградец может принять участие в обсуждении проекта и предложить новые идеи. Планируется, что все работы по реконструкции ЦУМа завершатся в 2023 году.
- Для музея этот шаг будет не просто переменой адреса, но выходом на принципиально новый уровень работы. Три поколения музейщиков ждали с нетерпением этого момента, - говорят в ВМИИ имени Машкова.
Так может выглядеть выставочный зал.
Главная задача сотрудников музея – сделать его интересным и детям, и взрослым, и туристам, и местным жителям. А потому любые предложения приветствуются. Пока же в здании ЦУМа помимо выставочных залов хотят разместить кафе, студии и мастерские, библиотеку и место, где могут проходить концерты, сувенирные лавки и кинозал.
Как вам? Оставляйте свое мнение в комментариях.
Так - пространство у музея.
ИСТОЧНИК KP.RU