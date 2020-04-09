2020-04-09T17:01:38+03:00
Общество

Волгоградцам показали дизайн-проект реконструкции ЦУМа

Музей Машкова запустил на своем сайте общественные обсуждения [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так может выглядеть новое музейное пространство в ЦУМе.Так может выглядеть новое музейное пространство в ЦУМе.
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Здание волгоградского ЦУМа не так давно передали музею Машкова. И вот уже музей представляет жителям города концепцию будущего культурного пространства. На сайте музея представлен дизайн-проект реконструкции здания центрального универмага под пятиэтажный музейно-выставочный комплекс, а волгоградцев приглашают поучаствовать в общественных обсуждениях. Помимо визуализации в исполнении Приволжтрансстроя, можно посмотреть поэтажный план расположения разных функциональных зон, где разместятся 11 тысяч произведений мировой культуры.

В музее Машкова будут проводить лекции.

В музее Машкова будут проводить лекции.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, любой волгоградец может принять участие в обсуждении проекта и предложить новые идеи. Планируется, что все работы по реконструкции ЦУМа завершатся в 2023 году.

- Для музея этот шаг будет не просто переменой адреса, но выходом на принципиально новый уровень работы. Три поколения музейщиков ждали с нетерпением этого момента, - говорят в ВМИИ имени Машкова.

Так может выглядеть выставочный зал.

Так может выглядеть выставочный зал.

Главная задача сотрудников музея – сделать его интересным и детям, и взрослым, и туристам, и местным жителям. А потому любые предложения приветствуются. Пока же в здании ЦУМа помимо выставочных залов хотят разместить кафе, студии и мастерские, библиотеку и место, где могут проходить концерты, сувенирные лавки и кинозал.

Как вам? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Так - пространство у музея.

Так - пространство у музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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