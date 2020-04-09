Под Волгоградом осудят мать, по вине которой насмерть замерз 11-месячный малыш

9 Апр 2020 2020-04-09T15:53:28+03:00

Женщина так напилась, что не услышала, как ее сын выполз на улицу

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Трагедия произошла в Суровикино в декабре 2019 года. Тогда этот случай шокировал жителей Волгоградской области и не только. По вине нерадивой матери насмерть замерз ее 11-месячный сын. Как оказалось, в ту ночь женщина вместе с приятелями сильно напилась. В это время ее младший ребенок, а также дети 3 и 7 лет были предоставлены сами себе.

Под утро собутыльники ушли, а женщина легла спать. В это время мальчик выполз на улицу – дверь оказалась не заперта. Вернуться обратно не смог, крики малыша никто не услышал. Жительница Суровикино нашла ребенка мертвым через несколько часов.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Суровикинского района, направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU