Под Волгоградом младенец выбрался на улицу и замерз, пока мать спала после пьянки

Своего ребенка жительница Суровикино Олеся нашла двух метрах от крыльца. Сын лежал в домашней легкой одежде, тело уже окоченело. Молодая женщина вызвала «скорую» с трудом понимая, что происходит. Картина перед ней была дикая и абсурдная, да и голова болела после тяжелой ночи в парах алкоголя.

Олеся в свои 25 лет – многодетная мама. Старшую дочку родила в 18 лет, в 21 года родилась еще одна, а в январе 2019 года на свет появился младший сыночек. Мужа не была, но молодая женщина мечтала о семье, ну по крайней мере о надежном плече. Даже разместила анкету на сайте знакомств: ищу надежного мужчину, есть дети.

Хотя волгоградка и растила детей одна, но заботилась, как могла. По крайней мере, на прививки в поликлинику ходила, для пособия и прочих социальных выплат документы собирала исправно.

На нее не было ни жалоб со стороны соседей, ни сообщений из школы, где учился старший ребенок. Таких женщин с детьми по селам очень много. На учете в ПДН она не состояла. Полицейские и сотрудники опеки могут выезжать с проверкой только по обращениям. А в данном случае – тишина. Возможно, местные жители считали, что не запойная и ладно: детки сыты, одеты. Но этого оказалось недостаточно.

7 декабря вечером в гости к Олесе пришли друзья. Пьянка продолжалась всю ночь. Народ разошелся только под утро. Дети к этому моменту еще не проснулись. И женщина рухнула спать.

Ее младший ребенок выбрался из кровати. Мальчик еще не ходил, но активно ползал. Он сумел проползти через дверь на улицу. А вот вернуться не смог. Так и замерз в двух метрах от дома.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства гибели младенца и степень вины матери. По итогам проверки решится вопрос: возбуждать уголовное дело или нет.

Старших девочек у матери забрали в больницу. У детей была температура. Сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное: их здоровью ничего не угрожает.

Пока девочки находятся в больнице. Вернутся ли они домой или их отправят в социально-реабилитационный центр решит специальная комиссия, в состав которой входят и полицейские и органы опеки.