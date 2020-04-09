2020-04-09T08:38:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоградцы продолжают торговать пивом, цветами и ходить в баню

Зато полиция за сутки не поймала ни одного нарушителя обязательного карантина
Юлия Данильченко
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Горожане сидят дома, а вот ИП продолжают работать.Горожане сидят дома, а вот ИП продолжают работать.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Если режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля 2020 в Волгоградской года носит рекомендательный характер, хотя и за его нарушение могут штрафовать, ведь на кону жизни и здоровье людей, то карантин для нескольких тысяч волгоградцев – обязательный. Эти люди вернулись из-за границы или контактировали с теми, кто потенциально может распространять COVID-19. Они получают предписание и обязаны не покидать квартиру или дом ровно две недели. Только после этого при отрицательном тесте можно дойти до ближайшего магазина, аптеки или выкинуть мусор.

Поначалу не все понимали строгие правила. Многие «догулялись» до административных штрафов. Уже 8 апреля полиция получила плоды своей профилактической работы: все карантинщики остались по домам. Правда, некоторые ИП продолжают выходить на работу в надежде хоть на какой-то доход. Стражи порядка нашли работающие баню, цветочные магазины, пивной бар, изготовителей мебели, ремонтников обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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