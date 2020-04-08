2020-04-08T17:01:50+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: кто может составлять протоколы за нарушение режима

Перечень ответственных должностных лиц утвердил губернатор Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полиция продолжает следить за установленным порядком.Полиция продолжает следить за установленным порядком.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Губернатор Волгоградской области подписал постановление, в котором прописал всех чиновников органов исполнительной власти, которые могут составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции по статье 20.6.1 КоАП РФ. Речь идет о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Санкции при этом распространяются как на всех граждан, которые не соблюдают режим самоизоляции, так и на представителей бизнеса и организаций. Так, по статье простым волгоградцам светит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тысяч, предпринимателям – от 30 до 50 тысяч, юрлицам - от 100 тысяч рублей. Повторные нарушения будут стоить еще дороже.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, в списке перечислены должностные лица регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, аппарата губернатора, а также комитета по делам национальностей и казачества, госжилнадзора, облкомприроды, облкомдортранса, облпромторга, комитета ветеринарии и комитета ЖКХ. Всего в перечне десятки чиновников.

- Нарушение режима самоизоляции или карантина грозит гражданам административным наказанием - от предупреждения до штрафов. Проверки на улицах будут проводить сотрудники правоохранительных органов, в случае нарушений - составят протокол, - отмечают в оперативном штабе Волгоградской области.

С каждым конкретным случаем будут разбираться индивидуально, а решение о штрафе – это компетенция суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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