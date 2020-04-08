Самоизоляция в Волгограде: среди нарушителей 7 карантинщиков и 12 предпринимателей

8 Апр 2020 2020-04-08T08:37:21+03:00

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На шестой день жизни Волгограда в самоизоляции горожан, которые вышли на работу, прибавилось. Больше стало и нарушителей режима. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, за минувшие сутки полицейские не обнаружили дома сразу семь человек, которые сидели на карантине по коронавирусу и не имели права покидать пределы своего жилища. Среди нарушителей сразу пять человек из Волжского. Еще двое - иловлинцы, вернувшиеся из Казахстана и Азербайджана. Теперь по статье 6.3. КоАП РФ им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Решение примет суд.

Всего за сутки полицейские проверили 1133 волгоградца – они либо вернулись из-за границы, либо общались с заразившимися коронавирусом COVID-19. В целом в Волгоградской области таких было 2968 человек.

Продолжают проверять и торговые точки, предприятия сферы услуг, которые не имеют права работать в период самоизоляции согласно постановлению губернатора. Здесь нарушили предписания 12 организаций и ИП. Так, в Советском районе Волгограда работал парикмахер, в четырех районах торговали цветами. На предпринимателей составили протоколы. Размер штрафа также определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU