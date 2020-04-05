Судьбу «Соснового бора» в Волгограде будут решать в середине апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T09:00:52+03:00

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Пандемия не избавила людей от ряда проблем, которые были до угрозы распространения коронавируса. По-прежнему остается открытым вопрос о сносе несанкционированных конюшен «Соснового бора» в Дзержинском районе Волгограда. Демонтаж заморозили на время судов, а суды работают в ограниченном режиме из-за сложной ситуацией с вирусом. Как сообщается в документе картотеке арбитражных дел, судебное разбирательство может состояться 16 апреля на 09 часов 30 минут.

Напомним, в этом году администрация решила, что незаконные постройки нужно срочно снести. Срок аренды участка истек в 2012 году, но об этом власти вспомнили только спустя восемь лет. Все это время арендные отношения продолжались по молчаливому согласию сторон, расторгнуть их могли в любое время, что и случилось в разгар зимы. Тогда более сорока лошадей могли оказаться на улице. В их защиту вступилась общественность. Многие до сих пор надеются, что в этом непростом споре подумают, прежде всего, о судьбе работающих там людей, животных и детях, которые посещали конно-спортивный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU