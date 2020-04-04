2020-04-04T17:23:34+03:00
Общество

В Волгоградской области ожидаются заморозки

МЧС предупредило об опасном явлении - понижении температуры до минус 8 градусов ночью и утром с 5 по 7 апреля 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ночь по области ударят морозы.В ночь по области ударят морозы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Волгограде стоит теплая погода. Но уже в ночь на 5 апреля 2020 в Волгоградской области ожидаются заморозки до -8 ºС в воздухе и на поверхности почвы. Управление МЧС по региону предупредило жителей об опасном явлении. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в ночь на 5 апреля и утром в воскресенье в области ожидается понижение температуры до +3…- 2ºС, местами подморозит до минус 8 градусов. А ночью и утром 6 и 7 апреля синоптики прогнозируют мороз до -10ºС по области.

При этом днем 5 апреля в Волгоградской области порывы ветра могут достигать до 15 м/с, обойдется преимущественно без осадков, а температура будет подниматься до +8 - +13º. В Волгограде ночью +1 - +3º, а днем потеплеет до +11 - +13º.

Власти региона внесли поездки на дачу в список разрешенных причин, чтобы выйти из дома в период самоизоляции. Так что проживающим в северных районах волгоградцам стоит позаботиться о растениях и укрыть на ночь теплолюбивые культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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