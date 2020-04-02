Режим самоизоляции из-за коронавируса: в Волгограде оставят 10 электричек в день

2 Апр 2020 2020-04-02T20:18:28+03:00

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В Волгоградской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Каждый день власти региона принимают все новые ограничения, ужесточая режим. В связи с последними решениями губернатора, с 3 по 5 апреля 2020 в Волгоградской области отменяют почти электрички и пригородные поезда. Оставят волгоградцам всего 10 городских электричек, которые будут ходить лишь утром и вечером, как и специальные автобусные маршруты.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, ходить с 3 по 5 апреля 2020 в Волгограде электрички будут по следующему расписанию. В утренние часы: поезд №6301 Тракторная Пасс. - Южная пойдет от станции Тракторная в 5:39, на конечной станции Южная он будет в 7:24; электричка №6307 Тракторная Пасс. – Шпалопропитка от конечной Тракторная будет отправляться в 6:56, на Шпалопропитке будет в 8:19. Также поезд №6720/6719 Шпалопропитка - Волгоград-1 от Шпалопропитки пойдет в 6:20 с прибытием на конечную в 7:11; электричка №6306 Южная - Тракторная Пасс. С юга тронется в 6:29, на Тракторную прибудет в 8:09; электропоезд №6326 Шпалопропитка - Тракторная Пасс. Пойдет от Шпалопропитки в 7:32 с прибытием на Тракторную в 9:02;

Вечером с 3 по 5 апреля в Волгограде будут ходить: электричка №6325/6313 Тракторная Пасс. – Южная отправится с севера Волгограда в 17:19, на конечную Южная прибудет в 18:49; электропоезд №6321 Волгоград-1 – Шпалопропитка от вокзала пойдет в 18:31, на конечной будет в 19:31; электричка №6317 Тракторная Пасс. – Шпалопропитка с Тракторной тронется в 19:02, на Шпалопропитке будет в 20:30; поезд №6318 Южная - Тракторная Пасс. отправится в 17:16 с прибытием на Тракторную в 18:50; электричка №6210 Шпалопропитка - Волгоград-1 с юга пойдет в 19:13, на вокзале Волгоград-1 будет в 20:06.

Не забудьте, с собой всем, кто выходит из дома в Волгограде, нужно иметь служебное удостоверение, справку с работы или уведомление.

ИСТОЧНИК KP.RU