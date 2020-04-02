Коронавирус в Волгограде: долги по ЖКХ можно реструктуризировать

2 Апр 2020 2020-04-02T17:07:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на введенный в Волгоградской области режим общей самоизоляции, сотрудники предприятий ЖКХ и ТЭК продолжают работать. У жителей региона всегда должны быть тепло, вода, электричество, кто-то должен вывозить мусор и убирать подъезды. Обеспечивают это в области 30 тысяч человек. На встрече губернатора Андрея Бочарова с представителями отрасли речь шла о безаварийной работе и бесперебойной поставке коммунальных и энергоресурсов. Озвучил глава региона и меры адресной поддержки, которые готовы предоставить волгоградцам при необходимости. Речь идет о реструктуризации долга за ЖКХ тем, кто потеряет работу и не сможет вовремя расплатиться за коммунальные и жилищные услуги.

- Наличие задолженности у жителей, многим из которых сейчас по объективным причинам приходится очень нелегко, не должно являться поводом для приостановки или прекращения подачи ресурсов, - заявил Андрей Бочаров.

По договоренности с региональными властями, коммунальщики и энергетики сейчас не начисляют пени за просрочку, временно не подают иски к должникам и не отключают подачу ресурсов за неуплату.

В своем обращении к россиянам 2 апреля президент Владимир Путин продлил "нерабочую неделю" до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU