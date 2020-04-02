2020-04-02T10:49:45+03:00
Общество

Парад под вопросом, но к 9 мая на набережной Волгограда планируют поставить сцену за 6,5 миллионов рублей

Если юбилейные мероприятия сорвутся из-за коронавируса, власти не понесут расходов и смогут отменить заказ
Юлия Данильченко
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На набережной планируются с размахом отметить 9 мая. Если коронавирус позволит.На набережной планируются с размахом отметить 9 мая. Если коронавирус позволит.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградская область находится на домашней самоизоляции, все праздники отменены, предстоящие – под вопросом. Но в этом году 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, это особенная дата для всей страны, поэтому власти города-героя на всякий случай готовятся. На сайте госзакупок ищут заказчика, который к 9 мая установит сцену на нижней террасе набережной.

Цена контракта – более 6.5 миллионов рублей. В эту стоимость входит монтаж большой сцены, светового и звукового обоорудования, сценического павильона, светодиодных экранов, а также создание видеоконтента. Для участников парада установят отдельный подиум. Также исполнитель обеспечит режиссёрско-постановочное сопровождение мероприятия, безопасность присутствующих.

Конечно, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции усугубится, то никакого парада не будет. Но мэрия подстраховалась: установка сцены планируется с 5 по 9 мая. К этим датам будет точно известно, пройдут ли праздничные мероприятия. Форс-мажорный случай заранее прописан в контракте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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