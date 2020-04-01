2020-04-01T13:53:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Оставайтесь дома!»: полицейские патрули через громкоговоритель напоминают волгоградцам о самоизоляции

В Волгоградской области с 1 апреля введен особый режим для борьбы с коронавирусом
Юлия Данильченко
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Полицейские с раннего утра патрулируют улицы Волгограда и ищут нарушителей.Полицейские с раннего утра патрулируют улицы Волгограда и ищут нарушителей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Ранним утром 1 апреля волгоградцы и жители области услышали информационное сообщение о режиме самоизоляции, введенном на территории России. Полицейские патрульные машины через громкоговоритель напомнили людям о том, что из дома выходить можно только в крайних случаях.

В Волгограде полицейские патрульные машины напоминают людям о правилах домашней изоляции..Юлия Данильченко

«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 1 апреля постановлением губернатора Волгоградской области на территории региона введен режим домашней самоизоляции. Запрещается выходить из дома без крайней необходимости. Не собирайтесь группами, не посещайте общественных мест. Соблюдайте контроль за гражданами пожилого возраста и детьми, избегайте контактов с другими людьми, соблюдайте правила личной гигиены. Выходить из дома можно за получением экстренной медицинской помощи, выхода на работу, в ближайший магазин или аптеку!»

Стражи порядка напомнили, что режим должны соблюдать абсолютно все. Людей настоятельно просят быть сознательными, серьезно отнестись к мерам и оставаться дома.

Также полицейские просят сообщать о случаях нарушения самоизоляции по телефонам: 30-43-45, 33-24-20 или 102. Это делается во благо всех жителей. Чем раньше удастся блокировать распространение опасного вируса, тем быстрее волгоградцы смогут вернуться к обычной жизни.

Количество зараженных коронавирусом в Волгограде выросло до 8 человек

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло за последние сутки на 4 человека. Заразилась целая семья в Волжском и один человек в Светлоярском районе [подробности].

Полиция Волгограда через громкоговоритель напоминает людям о самоизоляции..

ИСТОЧНИК KP.RU

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