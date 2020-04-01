В Волгограде исчез имбирь и подорожали лимоны

1 Апр 2020 2020-04-01T12:57:17+03:00

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Волгоградская область продолжает находиться на режиме самоизоляции с 1 апреля по 5 апреля 2020 года. Волгоградцам разрешено выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, на мусорку, и погулять с собакой. Видимо, многие восприняли это как руководство к действию. Людей в супермаркетах даже больше, чем в обычные дни. Кто-то закупает крупы, кто-то коньяк, а кто-то ищет лимоны с имбирем. В многочисленных постах про коронавирус довольно часто упоминаются эти продукты для борьбы с опасным вирусом. Может быть поэтому найти имбирь в магазинах - настоящая проблема. Кто-то скупает даже маринованный продукт в надежде, что в нем осталось то, что убьет COVID-19.

С лимонами гораздо проще. Они есть везде. Вот только цена на них выросла. Еще два дня назад в магните можно было их купить за 99 рублей за кило, то теперь уже 133 и не самого лучшего качества.

Кстати, УФАС обещал отслеживать завышенные цены в магазинах. Возможно, антимонопольщики обратят внимание и на этот скачок в стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU